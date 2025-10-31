Сполучені Штати скасували запланований у Будапешті саміт між президентом Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним через непоступливу позицію Москви у меморандумі, який стосувався України.

Про це пише газета Financial Times , посилаючись на джерела.

Чому США скасували саміт Трамп – Путін

За словами джерел видання, обізнаних із ситуацією, рішення ухвалили після напруженої телефонної розмови між дипломатами США та Росії. Москва відмовилася пом’якшити свої вимоги, наполягаючи, зокрема, що умовою припинення вогню має стати зобов’язання для України поступитися більшою кількістю територій.

Через кілька днів після домовленості Трампа й Путіна провести зустріч у Будапешті для обговорення завершення війни МЗС РФ надіслало до Вашингтона документ із повторенням нереалістичних вимог Кремля – територіальних поступок, скорочення українських Збройних сил і гарантій невступу України до НАТО, повідомляє FT.

Сполучені Штати скасували саміт між Трампом і Путіним після телефонної розмови держсекретаря Марка Рубіо з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Після бесіди Рубіо поінформував президента США, що Москва не готова до переговорів. За словами одного зі співрозмовників видання, позиція Росії “не справила враження” на Трампа.

На той час американські посадовці вже сумнівалися, чи матимуть подальші переговори з Росією сенс, якщо Москва не змінить свою позицію. Особливо їх вразила непохитність Лаврова, який під час короткої зустрічі з Рубіо в Нью-Йорку у вересні зробив традиційно безкомпромісні заяви, хибно стверджуючи, що Україна нібито перебуває під владою “нацистів”.

Зазначається, що Трамп, як і раніше, готовий зустрітися з росіянами, але “коли і де, на його думку, може бути досягнутий прогрес”.

Нещодавно CNN також повідомляла, що саміт у Будапешті зірвався через жорстку позицію Росії щодо завершення війни в Україні.

