Надії президента США Дональда Трампа на швидку зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним у Будапешті можуть зірватися через жорстку позицію Росії щодо завершення війни в Україні, повідомляє CNN.

Саміт Трампа з Путіним під загрозою зриву

Як зазначається, 16 жовтня після телефонної розмови з Путіним Трамп оголосив, що сторони домовилися про проведення нового саміту. Спершу, за його словами, має відбутися зустріч високопоставлених радників обох країн.

– Перші зустрічі Сполучених Штатів пройдуть під керівництвом держсекретаря США Марко Рубіо, а також низки інших осіб, які будуть призначені, – написав Трамп у Truth Social.

Втім, за інформацією CNN, представник Білого дому повідомив, що попередня зустріч між Марко Рубіо і главою МЗС РФ Сергієм Лавровим наразі відкладена.

Причини відтермінування невідомі, однак джерела припускають, що сторони мають різні бачення шляхів завершення війни Росії проти України.

20 жовтня Рубіо та Лавров провели телефонну розмову, під час якої обговорили «наступні кроки» після діалогу Трампа і Путіна.

– Держсекретар США наголосив на важливості майбутніх зустрічей як можливості для Москви і Вашингтона співпрацювати в просуванні довгострокового врегулювання російсько-українського конфлікту згідно з баченням президента Трампа, – йдеться у повідомленні Держдепу.

Втім, за даними джерел CNN, після розмови сторони дійшли висновку, що позиція Росії залишається практично незмінною і не відповідає очікуванням Вашингтона.

Через це Рубіо навряд чи рекомендуватиме Трампу проводити зустріч із Путіним наступного тижня, хоча контакти між дипломатами можуть продовжитися.

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко заявив, що, “схоже, Путін боїться їхати в Будапешт”.

Зустріч Трампа та Зеленського і суперечки щодо умов миру

Наступного дня після розмови з Путіним Трамп прийняв у Білому домі президента України Володимира Зеленського. За результатами зустрічі він публічно закликав сторони припинити бойові дії по лінії фронту, тобто зупинитися на поточних позиціях.

Втім, західні ЗМІ повідомляли, що Трамп нібито вмовляв Зеленського погодитися на російські умови й відмовитися від Донбасу, інакше Путін “погрожує знищити Україну”.

За тими ж даними, до цього українського лідера закликав і спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

Пізніше Трамп спростував ці твердження, заявивши журналістам, що ніколи не обговорював із Зеленським питання здачі територій.

Він наголосив, що Росія контролює близько 78% Донецької області, додавши, що “сторони мають зупинитися там, де зараз”.

За інформацією окремих медіа, під час телефонної розмови з Трампом Путін нібито висловив готовність передати Україні частини Запорізької та Херсонської областей в обмін на повне відведення ЗСУ з Донбасу.

Чи справді це відповідає дійсності — невідомо. Водночас президент Володимир Зеленський уже чітко заявив, що Україна нічого не віддаватиме Росії.

