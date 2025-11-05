Міністр оборони країни-агресора Російської Федерації Андрій Бєлоусов заявив, що нібито Москві доцільно розпочати негайну підготовку до ядерних випробувань на полігоні Нова земля.

Про це він заявив під час наради постійних членів Ради безпеки РФ, на якій був російський диктатор Володимир Путін. Відео з цієї наради опублікували пропагандистські видання 5 листопада.

Що заявили у РФ про підготовку до ядерних випробувань

Бєлоусов стверджує, що США нібито планують розмістити ракети в Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні, чий підлітний час до Росії складе шість-сім хвилин.

Зараз дивляться

Він також зазначив, що США регулярно проводять навчання стратегічних наступальних сил, а останні такі маневри відбулися в жовтні 2025 року. За його словами, під час цих навчань США нібито відпрацьовували превентивний ракетно-ядерний удар по Росії.

– Вважаю за доцільне підготовку до повномасштабних ядерних випробувань розпочати негайно. Готовність сил центрального полігону на архіпелазі Нова Земля дозволяє забезпечити проведення у стислі терміни, – сказав міністр оборони країни-агресора.

У відповідь Путін доручив Міністерству закордонних справ Росії, Міноборони РФ та спецслужбам підготувати пропозиції щодо доцільності підготовки до ядерних випробувань.

– Я доручаю МЗС, Міністерству оборони РФ, спеціальним службам і відповідним цивільним відомствам зробити все, щоб зібрати додаткову інформацію з питання, провести її аналіз на майданчику Ради безпеки та внести узгоджені пропозиції про можливий початок робіт з підготовки випробувань ядерної зброї, – сказав Путін.

Згодом прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков почав виправдовувати Путіна, заявивши, що той нібито доручив не розпочинати підготовку ядерних випробувань, а вивчити питання про їхню доцільність.

Коваленко про підняття ставок у ядерних випробуваннях

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко заявив, що підняття ставок у ядерних випробуваннях – це імітація Карибської кризи.

На його думку, російський диктатор Володимир Путін поки чітко слідує сценарію колишнього глави Ради Міністрів СРСР Микити Хрущова.

– Люди, які вивчали тривалий час Росію знають, що Путін завжди хотів переплюнути Хрущова і вважав його невдахою, який програв Кеннеді. У підсумку, Путін буде недохрущовим. Але сам факт, ви просто уявіть, який же це хворий психопат, що живе історичними паралелями, – звернув увагу Андрій Коваленко.

У середу, 5 листопада, командування глобальних ударів ВПС США здійснило випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III з космічної бази Ванденберг у Каліфорнії.

26 жовтня Росія повідомила про випробування крилатої ракети необмеженої дальності 9M730 Буревісник із ядерною силовою установкою. Згодом агентство Reuters, посилаючись на дані норвезької розвідки, повідомило, що запуск ракети відбувся з арктичного архіпелагу Нова Земля в Баренцовому морі.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.