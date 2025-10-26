Російський диктатор Володимир Путін заявив про випробування крилатої ракети необмеженої дальності Буревісник з ядерною силовою установкою.

Випробування ракети Буревісник у РФ

Як повідомляють російські видання з посиланням на слова прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, диктатор РФ Володимир Путін приїхав в один з пунктів управління об’єднаного угруповання військ і провів нараду за участю глави Генерального штабу Збройних сил Росії Валерія Герасимова і командувачів.

Буревісник – це крилата ракета з ядерною боєголовкою, якою Путін почав лякати світ після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

На опублікованому Кремлем відео Путін, одягнений у військову форму, заявив, що цього тижня ЗС РФ провели тренування стратегічних наступальних сил. За його словами, нібито виконано навчально-бойові пуски всіх трьох компонентів стратегічних ядерних сил і здійснено випробування перспективних зразків озброєнь.

Герасимов доповів Путіну, що випробування крилатої ракети необмеженої дальності Буревісник провели у вівторок, 21 жовтня.

Як стверджує глава Генштабу ЗС Росії, ракета подолала 14 тис. кілометрів і перебувала в повітрі близько 15 годин.

За його словами, технічні характеристики дають можливість застосовувати цю зброю нібито з гарантованою точністю по високозахищених об’єктах на будь-якій відстані.

Після цього диктатор Путін додав, що необхідно визначити можливі способи застосування і почати готувати інфраструктуру для розміщення Буревісника у Збройних силах Росії.

13 серпня стало відомо, що Росія здійснює підготовку до випробування нової крилатої ракети Буревісник з ядерною боєголовкою та ядерною установкою.

Раніше Факти ICTV писали, які основні характеристики та особливості ракети Буревісник, а також як вона працює та який масштаб забруднень може завдавати на землі.

