Морські дрони атакували Туапсе: пошкоджено причал
В ніч на 10 листопада морські дрони атакували місто Туапсе, що у Краснодарському краю РФ. За попередніми даними, пошкоджено один із причалів.
Про це пишуть низка Telegram-каналі.
Атака морських дронів на Туапсе
Як пише Telegram-канал Astra, місцеві жителі повідомляли про вибухи в Туапсе, де режим небезпеки, пов’язаної з дронами тривав майже 8 годин.
Голова Туапсинського муніципального округу Краснодарського краю Сергій Бойко повідомив про скасування загрози атаки безекіпажних катерів (БЕК) і безпілотників лише о 7 ранку за київським часом.
При чому, російський посадовець пізніше відредагував своє повідомлення, прибравши з нього інформацію про БЕК.
За даними Dnipro Osint, у Туапсе зафіксовано ймовірне влучання поблизу причалу 167
Офіційно російська влада наслідки атаки не коментувала. Проте Міноборони РФ заявляло про нібито сім збитих БПЛА над акваторією Чорного моря.
Також Telegram-канали писали про атаку дронів по населеному пункту Лиховська Ростовської області, в районі залізничного вокзалу.
Туапсе на карті
Порт Туапсе — російський морський торговельний порт федерального значення на Кавказькому узбережжі Чорного моря.
Він обслуговує перевалку генеральних вантажів, нафти та нафтопродуктів, зерна, мінеральних добрив, сільськогосподарської продукції, а також навалювальних вантажів, таких як вугілля та руда.