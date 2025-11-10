В ніч на 10 листопада морські дрони атакували місто Туапсе, що у Краснодарському краю РФ. За попередніми даними, пошкоджено один із причалів.

Про це пишуть низка Telegram-каналі.

Атака морських дронів на Туапсе

Як пише Telegram-канал Astra, місцеві жителі повідомляли про вибухи в Туапсе, де режим небезпеки, пов’язаної з дронами тривав майже 8 годин.

Голова Туапсинського муніципального округу Краснодарського краю Сергій Бойко повідомив про скасування загрози атаки безекіпажних катерів (БЕК) і безпілотників лише о 7 ранку за київським часом.

При чому, російський посадовець пізніше відредагував своє повідомлення, прибравши з нього інформацію про БЕК.

За даними Dnipro Osint, у Туапсе зафіксовано ймовірне влучання поблизу причалу 167

Офіційно російська влада наслідки атаки не коментувала. Проте Міноборони РФ заявляло про нібито сім збитих БПЛА над акваторією Чорного моря.

Також Telegram-канали писали про атаку дронів по населеному пункту Лиховська Ростовської області, в районі залізничного вокзалу.

Туапсе на карті

Порт Туапсе — російський морський торговельний порт федерального значення на Кавказькому узбережжі Чорного моря.

Він обслуговує перевалку генеральних вантажів, нафти та нафтопродуктів, зерна, мінеральних добрив, сільськогосподарської продукції, а також навалювальних вантажів, таких як вугілля та руда.

