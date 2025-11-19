Польща закриває генконсульство РФ у Гданську після диверсій на залізниці – Сікорський
- Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський пояснив, чому ухвалено рішення про закриття останнього російського консульства у Гданську.
- На його думку, Росія лише посилила свою ворожу діяльність і Польща кваліфікує це як державний тероризм.
У Польщі ухвалили рішення про закриття генерального консульства Російської Федерації у Гданську.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час пресконференції у Варшаві, повідомляє Polska Agencja Prasowa.
Закриття генконсульства РФ у Гданську: причина
За словами глави МЗС Польщі, це ще неповна відповідь на терористичні дії Росії на території країни.
– Я ухвалив рішення відкликати згоду на діяльність останнього російського консульства в нашій країні – у Гданську, – стверджує Сікорський.
Глава МЗС Польщі визнав, що багаторазово попереджав Росію про скорочення дипломатичного корпусу в разі продовження ворожих дій. За його словами, Москва не лише не відмовилася від диверсій, але й посилила їх.
Він наголосив, що якщо шпигунсько-диверсійна діяльність спрямована на людські жертви, тоді це слід розцінювати як державний тероризм.
Сікорський пояснив, що рішення про закриття генконсульства РФ у Гданську буде доведене до російської сторони протягом кількох годин. Він сказав, що це лише перша з відповідей Варшави на нещодавні теракти на залізниці.
17 листопада Укрзалізниця повідомила про затримання потягу Київ — Варшава через підрив частини залізниці в Польщі.
За інформацією польської сторони, підтверджено факт диверсії на залізничній ділянці Варшава – Люблін, де вибуховий пристрій зруйнував колію. Наразі триває розслідування цього інциденту.
Згодом у Польщі повідомили, що до диверсії причетні двоє громадян України, які співпрацювали з російськими спецслужбами, прибули з території Білорусі та встигли виїхати назад після підриву.