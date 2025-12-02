Уряди європейських країн критикують Бельгію за надмірні вимоги щодо фінансових гарантій на випадок, якщо Кремль подасть позов у зв’язку з використанням для кредиту Україні €140 млрд заморожених російських активів, що зберігаються у Брюсселі.

Про це повідомляє Politico.

Бельгія вимагає необмежених гарантій від ЄС

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, побоюючись можливих юридичних наслідків з боку Росії, наполягає на наданні урядами ЄС фінансових гарантій, які перевищують €140 млрд і можуть бути виплачені протягом кількох днів.

Окрім того, він хоче, щоб термін дії цих гарантій перевищував санкційний режим ЄС проти Росії.

Європейські уряди готові надати попередньо узгоджену суму, але не бажають погоджуватися на те, що вони називають “бланковим чеком”.

За словами чотирьох дипломатів ЄС, прийняття вимог Бельгії поставить фінансову стабільність їхніх країн під ризик, оскільки потенційні судові рішення можуть змусити виплачувати мільярди євро навіть після закінчення війни в Україні.

— Якщо гарантії безкінечні та безмежні, на що ми погоджуємося? — зазначив один із дипломатів.

За даними видання, невідповідність позицій загрожує зірвати переговори щодо плану ЄС із надання Україні кредиту на основі цих заморожених активів, що може стати критичним перед самітом у грудні.

Європейська комісія найближчим часом представить правову основу для кредиту, щоб забезпечити фінансування військового бюджету України у квітні.

— Ми просуваємо нашу роботу для задоволення фінансових потреб України. Досягнуто значного прогресу, і ми плануємо подати законодавчі пропозиції цього тижня, — написала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Яз зазначають у Politico, якщо домовленості не вдасться досягти, єдиною альтернативою стане випуск більшої кількості боргових зобов’язань ЄС для покриття дефіциту бюджету України.

Проте ця опція непопулярна серед країн-членів, оскільки передбачає використання коштів платників податків.

