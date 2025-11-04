У Євросоюзі розглядають можливість тимчасового механізму фінансової підтримки України у 2026 році, оскільки ініціатива щодо так званого репараційного кредиту за рахунок заморожених російських активів досі не була схвалена.

Про це повідомив європейський комісар з економіки Валдіс Домбровскіс, пише Reuters.

ЄС шукає тимчасові шляхи фінансування України

– Ми від самого початку розраховували, що зможемо почати надавати, тобто реально перераховувати кошти Україні (в рамках репараційного кредиту. – Ред.) вже на початку другого кварталу наступного року, – зазначив Домбровскіс.

Він наголосив, що подальше затягування схвалення репараційного кредиту ускладнює ситуацію.

– Це може поставити питання про необхідність тимчасового рішення, – уточнив він.

За словами єврокомісара, він не може розкривати подробиці можливого тимчасового механізму, проте підкреслив, що фінансові потреби України “вельми значні”.

– Якщо ми й надалі відкладатимемо рішення щодо репараційного кредиту, то постає питання – як саме ми зможемо забезпечити фінансову підтримку Україні на початку наступного року, – зазначив він.

Що відомо про репараційний кредит для України

Нагадаємо, Єврокомісія виступила з пропозицією надати Україні кредит за рахунок заморожених російських активів.

Більшість із них зберігається у бельгійському депозитарії Euroclear.

Однак Бельгія зараз блокує цю ініціативу. Брюссель вимагає гарантій від інших країн ЄС, що вони оперативно забезпечать необхідне фінансування, якщо активи повернуть під контроль Росії.

Бельгія також наполягає, щоб до ініціативи долучилися й інші держави, де також зберігаються заморожені активи РФ.

Вона вимагає, щоб у випадку можливих судових позовів з боку Росії витрати на юридичний захист розподілялися між країнами ЄС, а Єврокомісія надала міцну правову основу для цієї ініціативи.

