ЄС потребує власних планів мирного врегулювання в Україні, заявив комісар із оборони Андрюс Кубілюс.

ЄС потрібен власний план щодо досягнення миру в Україні

Європейцям настав час перестати плестися у хвості у Дональда Трампа, а натомість розробити власний мирний план для України, заявив виданню Politico комісар з оборони Андрюс Кубілюс.

Кубілюс вважає, що ЄС “має бути незалежним або, принаймні, готовим зайняти сильну позицію у геополітичних подіях, зокрема мати свої плани щодо того, як можна досягти миру в Україні, та обговорювати їх із трансатлантичними партнерами”.

Видання зазначає, що Європа була зненацька захоплена мирним планом з 28 пунктів, який включав заборону на членство України в НАТО та обмеження чисельності української армії.

Цей проект було змінено після дій європейських союзників та України, але чергові мирні зусилля Трампа породжують певні страхи.

Чиновники ЄС побоюються, що навіть якщо цей новий план Трампа не спрацює, за кілька місяців з’явиться новий.

– Щопівроку ми отримуємо нові плани, і я відчуваю, що ми тут чекаємо, які плани надійдуть із Вашингтона цього року. Плани мають надходити також із Брюсселя чи Берліна, — сказав Кубілюс.

Комісар по обороны заявив, що Європі “вкрай необхідно” розробити власний план припинення війни, щоб забезпечити собі місце за столом переговорів.

– У нас має бути можливість обговорити два плани: один європейський, а інший, можливо, підготовлений нашими американськими друзями, – сказав він.

За його словами, головна мета – “знайти синергетичні зв’язки між цими двома планами та досягти найкращого результату”.

І видання зазначає, що оборона є головним пріоритетом і необхідно стимулювати військове виробництво блоку.

Кубілюс також заявив, що хоче розпочати обговорення “інституційної оборонної готовності”, включаючи перегляд положення про взаємну оборону блоку, яке часто відходить на другий план на тлі більш потужних обіцянок НАТО.

У положення про ЄС необхідно включити процедурні пункти, які визначають дії, які країни-члени мають вжити для взаємного захисту, вважає європейський комісар.

Посилення хвилювання в Європі почалися після візиту спецпредставника президента США Стів Віткоффа та Джареда Кушнера у вівторок до Москви, щоб обговорити останню мирну пропозицію із президентом РФ Володимиром Путіним.

Крім того, Politico зазначає, що європейські країни не були представлені у Кремлі під час зустрічі з Путіним, незважаючи на те, що майбутнє України має вирішальне значення для безпеки континенту.

