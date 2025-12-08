Президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона, де розпочинає серію ключових міжнародних зустрічей.

Про це сьогодні, 8 грудня, заявив журналістам речник глави держави Сергій Никифоров.

Візит Зеленського до Лондона: що відомо

Саме з британської столиці стартує оголошений раніше дипломатичний тиждень, під час якого заплановані перемовини з європейськими партнерами щодо безпекової підтримки України, зокрема протиповітряної оборони та довгострокового фінансування.

У Лондоні Зеленський зустрінеться з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Очікуються заяви для преси, а також спільний відеодзвінок із європейськими лідерами та генеральним секретарем НАТО.

До Лондона також має прибути секретар РНБО Рустем Умєров.

Після британської частини візиту президент вирушить до Брюсселя.

Там заплановані особисті переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та зустріч у форматі “трійки” — з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про поїздку до Лондона стало відомо напередодні.

Володимир Зеленський публічно підтвердив дату візиту й наголосив, що очікує від секретаря РНБО та начальника Генштабу доповідь щодо результатів їхніх переговорів у США та деталей діалогу американської сторони з Москвою.

