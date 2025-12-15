15 грудня в Берліні президент України Володимир Зеленський проведе серію важливих переговорів із представниками німецької влади та міжнародними партнерами.

Зустрічі Зеленського в Берліні

Як повідомили Укрінформу в Офісі президента, глава держави зустрінеться з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, а також із федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром і президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер.

Крім того, Володимир Зеленський разом із канцлером Мерцом візьме участь у закритті німецько-українського економічного форуму.

Увечері заплановані переговори президента України з лідерами країн Європейського Союзу, Великої Британії, а також з очільниками Європейської комісії, Європейської ради та НАТО.

Крім того, щойно завершилася зустріч Володимира Зеленського з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Раніше Володимир Зеленський наголошував, що дводенний дипломатичний саміт у Берліні має особливе значення для України.

Зокрема, на саміті обговорюватиметься 20-пунктний рамковий план, фінальним етапом якого є припинення вогню.

На його переконання, це може суттєво змінити безпекову ситуацію на землі.

Також Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із Президентом Фінляндії Александром Стуббом.

За його словами, переговори були результативними й відбулися на тлі активної роботи на дипломатичному напрямку.

Глава держави зазначив, що сторони обговорили поточні результати дипломатичних зусиль, скоординували спільні позиції напередодні запланованих зустрічей із партнерами в Берліні та узгодили подальші кроки.

Окремо Володимир Зеленський подякував Фінляндії за підтримку України, зокрема за внесок у програму PURL, яка завдяки посиленню обороноздатності України зміцнює її позиції під час переговорів.

Президент також висловив вдячність Александру Стубббу за постійну координацію та допомогу українській державі.

