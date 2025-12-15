Сполучені Штати Америки готові взяти на себе юридичні зобов’язання щодо гарантій безпеки для України, аналогічні статті 5 НАТО.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на пресбрифінгу з президентом України Володимиром Зеленським 15 грудня.

Мерц про юридичні зобов’язання США щодо України

За словами Мерца, перемир’я має бути гарантовано матеріальними, суттєвими та юридичними гарантіями з боку США та Європейського Союзу.

Наприклад, дати подібні гарантії безпеки для України, як було в угодах НАТО, тоді це стане дуже великим прогресом, припустив канцлер Німеччини.

– Американська сторона готова взяти на себе юридичні зобов’язання щодо гарантій безпеки для України, аналогічні статті 5 НАТО. І ми не повторимо помилок Мінська. Тобто ці гарантії мають бути забезпечені для України, – сказав Мерц.

На його думку, в такий спосіб Україна, якщо вдасться досягти перемир’я, буде здатна себе захищати не лише сама, але також за підтримкою тих країн, які візьмуть на себе ці зобов’язання.

– Що конкретно це буде означати – про це ми мусимо ще поговорити. Це може бути також індивідуально. Але США та європейці мають надати всеосяжні гарантії безпеки Україні. Ми про них разом домовляємося конкретно, як вони будуть виглядати. І зараз немає сенсу говорити та спекулювати, що це конкретно для кожної країни буде означати, – зазначив канцлер Німеччини.

Крім цього, коментуючи досягнення можливого перемир’я до Різдва, Мерц заявив, що це залежить від російської сторони. Проте він наголосив, що всі напрацьовані пропозиції передадуть РФ.

