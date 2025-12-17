Якщо у вас є тимчасовий захист у Польщі, вже зараз треба готуватися до подачі на нову карту побиту CUKR.

Що відомо про карту побиту CUKR для українців у Польщі зі статусом PESEL UKR, читайте в нашому матеріалі.

Карта побиту CUKR для українців у Польщі: що це та як її оформити

Що треба буде робити за кілька місяців або навіть зараз, як оформити карту побиту CUKR, пояснила Генеральний директор We Group Consulting Анастасія Гукс в ефірі Польського радіо для України.

Карта побиту CUKR – це новий дозвіл на перебування на три роки для українців у Польщі. Планується, що карта побиту CUKR для українців в Польщі почне діяти з 2026 року.

12 грудня Кароль Навроцький підписав закон, наразі він очікує на публікацію у державному журналі. Через 14 днів після публікації закон набуде чинності.

Фахівчиня порадила завчасно підготувати себе для того, щоб, згідно з новими формами введення електронного складання в MOS 2, можна було легально оформити побут українців. На сьогодні MOS 2 – це онлайн-система реєстрації та складання документів для легалізації.

Треба почати з найважливішого. У кожної особи має бути Zaufany (Довірений профіль):

Це безкоштовний польський інструмент електронної ідентифікації, аналогічний українській Дії, який дозволяє підтвердити особу онлайн для доступу до державних послуг та підпису документів із юридичною силою власноручного підпису.

Через нього можна подавати заявки до держустанов, реєструвати бізнес та сплачувати податки.

Профіль діє три роки і потребує підтвердження через PESEL та особисту присутність або інтернет-банкінг.

Дітки від тринадцяти років теж можуть його отримати.

Щоб зареєструвати профіль Zaufany, треба мати PESEL і паспорт. Закладаємо їх у профіль у системі Gov.pl. Після цього підтверджуємо його через ZUS. Після цього наш профіль Zaufany актуалізується на три роки і продовжується електронно. Всі дітки, які досягли тринадцяти років, теж мають закласти профіль Zaufany.

Що робити зараз українцям у Польщі та які документи підготувати

З початком війни набув чинності PESEL UKR. Багато людей в’їхали за паспортами, які втратили чинність, або дані подані неправильно. MOS буде ідентифікувати особу згідно PESEL і поданих даних. Це стосується змін у паспорті, імені батьків, дати та місця народження.

Зараз можна перевірити всі свої документи, чи співпадають вони з тими, що є у системах. Маємо ще час, щоб це змінити та звернутися до України.

Всі українці, які мають продовжені візи або картки тимчасового перебування, мають легалізувати себе на території Польщі до 4 березня 2026 року. Зверніться до органів Urząd Gminy. Профіль підтверджується через ZUS або банкінг, а діти можуть ідентифікувати себе через банк під контролем батьків.

PESEL UKR актуальний до березня. Можна підготувати документи і легалізувати себе через карту CUKR, іншу карту побиту або карту тимчасового побиту.

Хто зможе оформити карту побиту CUKR у Польщі

З 2026 року українці в Польщі зі статусом PESEL UKR зможуть отримати трирічну карту побиту CUKR.

Документ призначений для українців та членів їхніх сімей, які:

перебувають у Польщі на підставі тимчасового захисту;

мали статус UKR станом на 4 червня 2025 року;

зберігали цей статус протягом мінімум одного року.

Карта побиту оформлюється онлайн через MOS. Документи треба відправляти електронно, додавати скани та фотографії у відповідному форматі.

При подачі через бюро або пошту використовуються копії документів, завірені нотаріально.

З 2026 року всі документи будуть подаватися тільки електронно. Нотаріус підтверджує ідентифікацію, видруковує електронний документ і скидає на флешку для завантаження в MOS.

