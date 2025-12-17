Карта побиту CUKR: нові правила легалізації українців у Польщі з 2026 року
- CUKR - трирічна карта побиту для українців із PESEL UKR, старт планується з 2026 року.
- Готуватися треба вже зараз, а саме перевірити дані та мати Zaufany профіль.
- Подача онлайн через систему MOS, з 2026 року - лише в електронному форматі.
Якщо у вас є тимчасовий захист у Польщі, вже зараз треба готуватися до подачі на нову карту побиту CUKR.
Що відомо про карту побиту CUKR для українців у Польщі зі статусом PESEL UKR, читайте в нашому матеріалі.
Карта побиту CUKR для українців у Польщі: що це та як її оформити
Що треба буде робити за кілька місяців або навіть зараз, як оформити карту побиту CUKR, пояснила Генеральний директор We Group Consulting Анастасія Гукс в ефірі Польського радіо для України.
Карта побиту CUKR – це новий дозвіл на перебування на три роки для українців у Польщі. Планується, що карта побиту CUKR для українців в Польщі почне діяти з 2026 року.
12 грудня Кароль Навроцький підписав закон, наразі він очікує на публікацію у державному журналі. Через 14 днів після публікації закон набуде чинності.
Фахівчиня порадила завчасно підготувати себе для того, щоб, згідно з новими формами введення електронного складання в MOS 2, можна було легально оформити побут українців. На сьогодні MOS 2 – це онлайн-система реєстрації та складання документів для легалізації.
Треба почати з найважливішого. У кожної особи має бути Zaufany (Довірений профіль):
- Це безкоштовний польський інструмент електронної ідентифікації, аналогічний українській Дії, який дозволяє підтвердити особу онлайн для доступу до державних послуг та підпису документів із юридичною силою власноручного підпису.
- Через нього можна подавати заявки до держустанов, реєструвати бізнес та сплачувати податки.
- Профіль діє три роки і потребує підтвердження через PESEL та особисту присутність або інтернет-банкінг.
Дітки від тринадцяти років теж можуть його отримати.
Щоб зареєструвати профіль Zaufany, треба мати PESEL і паспорт. Закладаємо їх у профіль у системі Gov.pl. Після цього підтверджуємо його через ZUS. Після цього наш профіль Zaufany актуалізується на три роки і продовжується електронно. Всі дітки, які досягли тринадцяти років, теж мають закласти профіль Zaufany.
Що робити зараз українцям у Польщі та які документи підготувати
З початком війни набув чинності PESEL UKR. Багато людей в’їхали за паспортами, які втратили чинність, або дані подані неправильно. MOS буде ідентифікувати особу згідно PESEL і поданих даних. Це стосується змін у паспорті, імені батьків, дати та місця народження.
Зараз можна перевірити всі свої документи, чи співпадають вони з тими, що є у системах. Маємо ще час, щоб це змінити та звернутися до України.
Всі українці, які мають продовжені візи або картки тимчасового перебування, мають легалізувати себе на території Польщі до 4 березня 2026 року. Зверніться до органів Urząd Gminy. Профіль підтверджується через ZUS або банкінг, а діти можуть ідентифікувати себе через банк під контролем батьків.
PESEL UKR актуальний до березня. Можна підготувати документи і легалізувати себе через карту CUKR, іншу карту побиту або карту тимчасового побиту.
Хто зможе оформити карту побиту CUKR у Польщі
З 2026 року українці в Польщі зі статусом PESEL UKR зможуть отримати трирічну карту побиту CUKR.
Документ призначений для українців та членів їхніх сімей, які:
- перебувають у Польщі на підставі тимчасового захисту;
- мали статус UKR станом на 4 червня 2025 року;
- зберігали цей статус протягом мінімум одного року.
Карта побиту оформлюється онлайн через MOS. Документи треба відправляти електронно, додавати скани та фотографії у відповідному форматі.
При подачі через бюро або пошту використовуються копії документів, завірені нотаріально.
З 2026 року всі документи будуть подаватися тільки електронно. Нотаріус підтверджує ідентифікацію, видруковує електронний документ і скидає на флешку для завантаження в MOS.