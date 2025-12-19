Домовились про подальші кроки: Україна, Європа та США завершили зустріч
- Рустем Умєров поінформував президента України Володимира Зеленського про підсумки зустрічі у США.
- Він зазначив, що сторони домовилися про подальші кроки та продовження спільної роботи найближчим часом.
У США завершена зустріч українських представників з американськими та європейськими партнерами.
Умєров повідомив про завершення зустрічі у США
Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров проінформував про завершення зустрічі з американськими та європейськими партнерами в США.
– Завершили зустріч у Сполучених Штатах з американськими та європейськими партнерами, – написав він у Telegram.
Умєров зазначив, що поінформував президента України Володимира Зеленського про її підсумки.
За його словами, сторони домовилися про подальші кроки та продовження спільної роботи найближчим часом.
Нагадаємо, що у США проходив черговий раунд консультацій представників України з американською стороною щодо закінчення повномасштабної війни. Напередодні були проведені попередні консультації з європейськими колегами.
Умєров зазначав, що безпека України має бути гарантована надійно і довгостроково.
За день до цього Дональд Трамп заявляв, що мирні переговори між Україною та Росією “наближаються до чогось”. Також він закликав Україну реагувати швидко.
Фото: Рустем Умєров