У США завершена зустріч українських представників з американськими та європейськими партнерами.

Умєров повідомив про завершення зустрічі у США

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров проінформував про завершення зустрічі з американськими та європейськими партнерами в США.

– Завершили зустріч у Сполучених Штатах з американськими та європейськими партнерами, – написав він у Telegram.

Умєров зазначив, що поінформував президента України Володимира Зеленського про її підсумки.

Зараз дивляться

За його словами, сторони домовилися про подальші кроки та продовження спільної роботи найближчим часом.

Нагадаємо, що у США проходив черговий раунд консультацій представників України з американською стороною щодо закінчення повномасштабної війни. Напередодні були проведені попередні консультації з європейськими колегами.

Умєров зазначав, що безпека України має бути гарантована надійно і довгостроково.

За день до цього Дональд Трамп заявляв, що мирні переговори між Україною та Росією “наближаються до чогось”. Також він закликав Україну реагувати швидко.

Фото: Рустем Умєров

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.