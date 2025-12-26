РФ здійснює запуск крилатих ракет Калібр з Чорного моря у невеликій кількості через технічні труднощі та несприятливі погодні умови. Ефективність цих ракет порівняно з початком повномасштабного вторгнення знизилася.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Росія обмежила запуск Калібрів з Чорного моря

– Підтверджень масових запусків Калібрів наразі немає. Щодо застосування сьогодні – верифікація досі триває. Я поки не готовий підтвердити. Можливо, було в обмеженій кількості, – наголосив речник ВМС ЗСУ.

За його словами, також немає підтверджень попередніх пусків з Каспійського моря. Технічний стан носіїв та погодні умови обмежують можливості РФ.

– Зараз застосовувати набагато складніше, тому що навіть маючи можливість вийти в море, а вона в них обмежена і без штормів, застосувати, коли в тебе три-чотири і більше балів, фактично вже неможливо, – пояснив він.

Росія також стикається з проблемами обслуговування та логістики.

– Відбувається, звісно, і знос, враховуючи те, що обслуговувати всі ці одиниці доволі складно, – додав речник.

Ефективність Калібрів знизилася

Плетенчук зазначив, що ефективність ракет Калібр суттєво знизилася. Засоби ППО України за час повномасштабного вторгнення здобули досвід та оснащення, щоб протидіяти такому типу ракет.

Незважаючи на труднощі, РФ все ще має щонайменше сім носіїв у Чорному морі. Вони застосовуються максимум два-три рази на місяць.

Раніше Росія намагалася використовувати Калібри для тиску на Україну та блокади морських шляхів, проте ВМС ЗСУ забезпечують роботу українського морського коридору.

Зменшення інтенсивності запусків та технічні проблеми РФ знижують загрозу для критичної інфраструктури України, демонструючи обмеженість морської операційної здатності країни-агресора.

Раніше Плетенчук говорив, що технічно кораблі Чорноморського флоту РФ здатні запускати Калібри прямо з порту.

Порт у Новоросійську залишається небезпечним для російських кораблів, адже українські захисники можуть вразити їх навіть у гавані.

