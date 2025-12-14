Італія підтримує Бельгію в протидії плану Євросоюзу щодо передання Україні €210 млрд заморожених активів Центробанку РФ.

Про це пише видання Politico із посиланням на внутрішню документацію.

Італія – є третьої за чисельністю населення і кількістю голосів країною ЄС. І позиція Риму перед вирішальною зустріччю лідерів Євросоюзу у Брюсселі підриває надії Європейської комісії на укладення угоди щодо репараційного кредиту для України коштом російських активів.

Єврокомісія хоче, щоб країни ЄС на саміті Європейської ради 18-19 грудня досягли угоди щодо застосування грошей із заморожених російських активів. Відомо, що кошти зберігаються в банку Euroclear у Бельгії, і їх цілком можна було б виділити для підтримки Києва.

Уряд Бельгії побоюється, що йому доведеться повернути всю суму, якщо Росія забере свої гроші. Але дотепер Бельгія не мала вагомого союзника.

