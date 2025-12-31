Сполучені Штати Америки зняли санкції з колишньої фінансової директорки російського Сбербанку Олександри Буріко.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства фінансів США, пише Reuters.

Зняття санкцій США з працівниці Сбербанку Буріко

Як зазначається, Буріко – одна з високопоставлених керівників і членів ради директорів, які пішли з Ощадбанку, що перебуває під західними санкціями, незабаром після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Американський чиновник заявив, що Буріко розірвала відносини зі Сбербанком і продемонструвала, що обставини, які призвели до санкцій Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC), більше не актуальні.

– Це зняття санкцій було здійснено в рамках звичайної адміністративної процедури Міністерства фінансів США у відповідь на клопотання про перегляд рішення. Повноваження OFAC щодо санкцій випливають не тільки з можливості включати окремих осіб до санкційного списку, але й з готовності знімати санкції відповідно до закону, – заявив чиновник.

У травні 2022 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Олександри Буріко у рамках санкцій, спрямованих проти осіб та організацій, що мають вирішальне значення для здатності Росії вести війну проти України.

Як тоді заявляли у Мінфіні США, обмеження стосувалися восьми нинішніх і колишніх високопоставлених керівників російського Сбербанку.

Сбербанк, який є найбільшим російським банком, потрапив під санкції США у квітні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.