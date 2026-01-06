Вночі 6 січня ударні дрони атакували низку підприємств у Росії: повідомляється про вибухи у Липецькій області, Башкортостані, Пензі.

Про це повідомляють Факти ICTV із посиланням на Telegram-канали.

Як повідомляє Telegram-канал ASTRA із посиланням на місцевих жителів, у Ярославлі в районі Нефтестрой вночі було чутно численні вибухи. У цьому районі розташовані нафтопереробний завод і нафтобаза.

Атака на Пензу

Вночі лунали вибухи у Пензі. Місцеві жителі у соцмережах жалілися на звуки прольоту дронів, а потім яскраві спалахи у небі. Низка Telegram-каналів пише, що, попередньо, під удар потрапив підшипниковий завод.

Офіційних коментарів місцевої влади наразі немає.

Telegram-канал ASTRA проаналізував відео очевидців вибухів у Пензі і дійшов висновку, що вночі дрон влучив орієнтовно в об’єкт, що знаходиться на території ЗАТ ГАТП-2 на вулиці Дружби, 10а.

ЗАТ ГАТП-2 Пенза — це вантажне автотранспортне підприємство. Основний вид діяльності — оренда та управління власним або орендованим нежитловим нерухомим майном. На території ЗАТ ГАТП-2 приміщення орендують низка підприємств, куди саме влучив дрон, поки не відомо.

Місцеві жителі вночі писали, що атаковано Пензенський підшипниковий завод, однак, згідно з аналізом ASTRA, завод знаходиться приблизно за 2,5 кілометра від місця вибуху на опублікованих в мережі відео.

Атака на Ленінградську область

За словами губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка, вночі засоби радіоелектронної боротьби знешкоджено безпілотник у Волховському районі Ленінградської області.

Уламки дрона впали поблизу села Бережки, зокрема, на території компресорної станції. Постраждалих немає. Загрози виникнення пожежі також немає.

Атака на Стерлітамак

Вночі також лунали вибухи й у Башкортостані. Місцеві жителі нарахували понад шість прильотів по АТ Стерлітамацький нафтохімічний завод (СНХЗ).

Атака на НПЗ в Усмані

Так, вночі пролунали вибухи в Липецькій області, після чого на нафтобазі спалахнула пожежа.

За ніч над РФ та анексованим Кримом збито 129 дрони, заявили в Міноборони РФ, зокрема: 29 дронів – над територією Брянської області, 15 дронів – над територією Бєлгородської області, 13 дронів – над територією Ярославської області, 10 дронів – над територією Новгородської області, 7 дронів – над територією Пензенської області, 6 дронів – над територією Тверської області, 6 дронів – над територією Республіки Башкортостан, 2 дрони – над територією Ленінградської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 413-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.