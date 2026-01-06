Ночью 6 января ударные дроны атаковали ряд предприятий в России: сообщается о взрывах в Липецкой области, Башкортостане, Пензе.

Об этом сообщают Факты ICTV со ссылкой на Telegram-каналы.

Как сообщает Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей, в Ярославле в районе Нефтестрой ночью были слышны многочисленные взрывы. В этом районе расположены нефтеперерабатывающий завод и нефтебаза.

Сейчас смотрят

Атака на Пензу

Ночью в Пензе раздавались взрывы. Местные жители в соцсетях жаловались на звуки пролета дронов, а затем на яркие вспышки в небе. Ряд Telegram-каналов пишет, что, предварительно, под удар попал подшипниковый завод.

Официальных комментариев местных властей пока нет.

Telegram-канал ASTRA проанализировал видео очевидцев взрывов в Пензе и пришел к выводу, что ночью дрон попал ориентировочно в объект, находящийся на территории ЗАО ГАТП-2 на улице Дружбы, 10а.

ЗАО ГАТП-2 Пенза — это грузовое автотранспортное предприятие. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. На территории ЗАО ГАТП-2 помещения арендуют ряд предприятий, куда именно попал дрон, пока не известно.

Местные жители ночью писали, что атакован Пензенский подшипниковый завод, однако, согласно анализу ASTRA, завод находится примерно в 2,5 километрах от места взрыва на опубликованных в сети видео.

Атака на Ленинградскую область

По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, ночью средства радиоэлектронной борьбы обезвредили беспилотник в Волховском районе Ленинградской области.

Осколки дрона упали вблизи села Бережки, в частности, на территории компрессорной станции. Пострадавших нет. Угрозы возникновения пожара также нет.

Атака на Стерлитамак

Ночью также раздавались взрывы в Башкортостане. Местные жители насчитали более шести прилетов по АО Стерлитамакский нефтехимический завод (СНХЗ).

Атака на НПЗ в Усмане

Так, ночью прогремели взрывы в Липецкой области, после чего на нефтебазе вспыхнул пожар.

За ночь над РФ и аннексированным Крымом сбито 129 дронов, заявили в Минобороны РФ, в частности: 29 дронов – над территорией Брянской области, 15 дронов – над территорией Белгородской области, 13 дронов – над территорией Ярославской области, 10 дронов – над территорией Новгородской области, 7 дронов – над территорией Пензенской области, 6 дронов – над территорией Тверской области, 6 дронов – над территорией Республики Башкортостан, 2 дрона – над территорией Ленинградской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 413-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.