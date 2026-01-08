Війська Заходу в Україні стануть “законними бойовими цілями” – МЗС РФ
- Речниця МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала підписання декларації Коаліції рішучих у Парижі.
- Вона зазначила, що розміщення в Україні військ і військових об'єктів Заходу розглядатиметься як інтервенція, що несе загрозу безпеці.
- За її словами, підрозділи і військові об'єкти Заходу в Україні будуть сприйняті як законні бойові цілі.
Декларація Коаліції охочих щодо гарантій безпеки для України вкрай далека від мирного врегулювання, а Росія розглядатиме війська Заходу в Україні як “законні бойові цілі”, заявили у МЗС Росії.
РФ заявила, що війська Заходу в Україні стануть “законними бойовими цілями”
Речниця МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала підписання декларації Коаліції охочих щодо гарантій безпеки для України.
Вона зазначила, що “документ вийшов вкрай далеким від мирного врегулювання”.
– Він націлений не на досягнення міцного миру і безпеки, а на продовження мілітаризації, ескалацію і розростання конфлікту, – сказала представниця російського міністерства.
Вона заявила, що розміщення в Україні військ і військових об’єктів Заходу розглядатиметься як інтервенція, що несе загрозу безпеці, а підрозділи і військові об’єкти Заходу в Україні – як законні бойові цілі.
Захарова зауважила, що плани Заходу і України стають все більш небезпечними і руйнівними для майбутнього Європи та її населення.
Нагадаємо, що 6 січня у Парижі учасники Коаліції охочих підписали тристоронню декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил в Україні після припинення вогню.
До того ж держави-члени Коаліції та Україна за участі США уклали спільну декларацію щодо гарантій безпеки для стабільного і тривалого миру після завершення війни.
Фото: ТАСС