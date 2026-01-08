У ЄС розглядають сценарій, за яким країни Європи можуть дозволити США розширити свою присутність у Гренландії в обмін на те, що Вашингтон надасть Україні більш жорсткі гарантії безпеки.

ЄС обговорює різні сценарії щодо гарантій безпеки для України

Як пише Politico, один із європейських дипломатів заявив, що один зі сценарієв, який обговорюється стосується розширення присутності США у Гренландії в обмін на більш сильні гарантії безпеки для України від Вашингтона. Він назвав такий підхід пакетною домовленістю за принципом “безпека в обмін на безпеку”.

У Politico зазначають, що хоча цей варіант у ЄС вважають “гіркою пігулкою”, його розглядають як менш ризикований, ніж відмова від будь-яких домовленостей.

– Хоча це здається гіркою пігулкою, її може бути легше проковтнути, ніж альтернативу, яка дратує Трампа, який може відповісти санкціями, вийти з мирних переговорів або підтримати Путіна (російського диктатора Володимира Путіна, – Ред.) в переговорах з Україною, – пише Politico.

До речі, видання Bloomberg писало, що американські чиновники поспішають знайти варіанти ділових угод та інші способи посилення зв’язків з Гренландією після поновленої вимоги президента США Дональда Трампа взяти острів під контроль.