У п’ятницю вранці берегова охорона США в Карибському морі поблизу Тринідаду затримала п’ятий нафтовий танкер. Затримання відбувалося у межах зусиль Вашингтона щодо контролю за експортом венесуельської нафти.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на американських чиновників.

Захоплення танкера Olina

За словами чиновників і компанії Vanguard, що займається безпекою і відстеженням суден, цей танкер називається Olina. Судно, яке раніше називалося Minerva M, потрапило під санкції США за транспортування російської нафти. Цей крок, ймовірно, посилить напруженість між Вашингтоном і Москвою.

Танкер Olina, згідно з публічною базою даних про судноплавство Equasis, помилково йшов під прапором Східного Тимору.

Трекер AIS (місцеперебування) судна востаннє був активний 52 дні тому у виключній економічній зоні Венесуели, на північний схід від Кюрасао, повідомила британська компанія Vanguard.

Зазначається, що Olina покинула Венесуелу минулого тижня, повністю завантажена нафтою, після того як 3 січня США затримали президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Проте судно повернулося повністю завантаженим до Венесуели після блокування Америкою експорту венесуельської нафти.

Сполучені Штати наклали санкції на танкер у січні 2025 року, коли він називався Minerva.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, танкер Olina у період дії нафтового ембарго G7+ перевозив російську нафту з російських портів у Балтійському та Чорному морях, Тихоокеанського регіону переважно до Китаю, Індії та Туреччини.

Окрім США, на танкер наклали санкції Британія, Канада, ЄС, Швейцарія, Австралія та Нова Зеландія.

Джерело: Reuters

