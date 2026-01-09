Цієї ночі Росія здійснила чергову комбіновану атаку по мирних містах України.

Найбільших втрат зазнала столиця — є загиблі та десятки поранених, серед них медики.

Під ракетний удар також потрапив Львів — ворог застосував балістичну ракету надвисокої швидкості.

Зараз дивляться

Водночас негода змусила кілька областей перейти на дистанційне навчання, а у США ухвалили резонансні політичні рішення та пролунали нові геополітичні заяви.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Атака на Київ

У ніч проти 9 січня пролунали вибухи в Київ під час масованої комбінованої атаки з використанням ракет та безпілотників.

Унаслідок атаки на столицю загинули четверо людей, ще 19 осіб постраждали, з них 14 госпіталізували. Іншим допомогу надали на місці.

Серед загиблих — медичний працівник, ще четверо медиків дістали поранення, надаючи допомогу постраждалим під час атаки.

Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури, зафіксовано перебої з електро- та водопостачанням у частині міста.

Атака на Львів

Вибухи у Львові пролунали вночі 9 січня. О 23:47 ворог завдав ракетного удару по об’єктах інфраструктури міста, застосувавши балістичну ракету.

Як повідомили у Повітряне командування Захід, повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тис. км на годину, що значно ускладнює її перехоплення засобами ППО.

Тип ракети, якою Росія вдарила по Львову, встановлять після детального вивчення її уламків.

Раніше місцева влада повідомляла, що внаслідок атаки постраждав об’єкт критичної інфраструктури.

Усі служби працювали в посиленому режимі. Проведені перевірки засвідчили, що радіаційний фон та стан повітря залишаються в межах норми.

Негода в Україні: школи переходять на дистанційне навчання

Через ускладнення погодних умов — сильні снігопади, ожеледицю та поривчастий вітер — 9 січня в низці регіонів України змінили формат освітнього процесу.

Одеська область. В регіоні оголошено жовтий рівень небезпечності.

За рішенням обласної влади, навчання в школах організували у дистанційному форматі з міркувань безпеки учнів.

Київська область. Через наближення потужного циклону школам, які планували відновити навчання після канікул, рекомендували продовжити канікули або перейти на онлайн-формат.

Дитячі садки працюють у режимі чергових груп.

Рівненська область. Школи області також працюють дистанційно.

Рішення ухвалили через прогнозоване посилення снігопадів та складну ситуацію на дорогах.

Сенат США обмежив повноваження президента щодо Венесуели

Сенат США ухвалив процедурне рішення щодо резолюції, яка обмежує повноваження президента на ведення воєнних дій проти Венесуели без схвалення Конгресу.

За документ проголосували 52 сенатори, проти — 47.

П’ятеро республіканців підтримали демократів, ще один сенатор утримався. Остаточне голосування очікується наступного тижня.

Це рішення розглядають як важливий крок у боротьбі законодавців за повернення контролю Конгресу над питаннями застосування військової сили.

США розглядають виплати гренландцям до $100 тис.

В адміністрації президента США Дональд Трамп розглядають можливість одноразових грошових виплат мешканцям Гренландії з метою заохотити їх до відокремлення від Данія та приєднання до Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в Білому домі.

За їхніми словами, серед радників американського президента обговорюють суми від $10 тис. до $100 тис. на одну особу.

Конкретні механізми реалізації та можливі терміни таких виплат наразі не визначені.

Ідею прямих виплат розглядають як один із варіантів фактичного викупу острова, населення якого становить близько 57 тис. осіб.

Це відбувається попри неодноразові заяви влади в Копенгагені та Нууку про те, що Гренландія не є об’єктом продажу.

За даними джерел, цей сценарій є частиною ширшого набору варіантів, які обговорюються в адміністрації Трампа для встановлення контролю над островом.

Серед них — не лише економічні та політичні інструменти, а й потенційне застосування американських збройних сил.

Повідомляється, що після резонансної операції США у Венесуелі обговорення гренландського питання в Білому домі суттєво активізувалися, а частина радників президента намагається використати цей імпульс для реалізації інших геополітичних цілей.

Водночас згідно з опитуваннями, більшість жителів Гренландії підтримують ідею незалежності від Данії, але не висловлюють бажання ставати частиною Сполучених Штатів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 416-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.