Адміністрація американського президента Дональда Трампа у четвер, 15 січня, оголосила про запровадження нових санкцій проти Ірану.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів США.

Нові санкції США проти Ірану: що відомо

Мінфін США ввів обмеження щодо іранських посадовців та мереж так званого “тіньового банкінгу”.

За оцінкою Вашингтона, вони були причетні до жорстокого придушення масових протестів в Ірані та відмивання доходів від експорту нафти.

Як поінформувало Управління контролю за іноземними активами США (OFAC), рішення про санкції було ухвалене на тлі масштабних протестних акцій в Ірані.

Обмежувальні заходи спрямовані як проти осіб, відповідальних за насильство щодо мирних демонстрантів, так і проти фінансових структур, які допомагають іранській політичній еліті обходити міжнародні санкції.

– США рішуче підтримують іранський народ у його прагненні до свободи та справедливості. За вказівкою президента Трампа Міністерство фінансів вводить санкції проти ключових іранських лідерів, причетних до жорстоких репресій проти іранського народу. Міністерство фінансів використає всі засоби, щоб покарати тих, хто стоїть за тиранічним придушенням прав людини режимом, – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

До списку з 18 нових підсанкційних осіб, зокрема, внесено секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані.

У США його вважають одним із координаторів силового реагування на протести та прихильником застосування насильства проти учасників демонстрацій.

Під санкції також потрапили командири підрозділів Корпусу вартових Ісламської революції та правоохоронних органів у провінціях Лорестан і Фарс.

За інформацією американської сторони, саме в цих регіонах силові структури відкривали вогонь по протестувальниках.

Окремий пакет санкцій стосується мереж відмивання коштів, пов’язаних із державними банками Bank Melli та Shahr Bank.

За даними OFAC, через ці фінансові структури Іран відмивав мільярдні доходи від експорту нафти та нафтохімічної продукції, використовуючи підставні компанії в Об’єднаних Арабських Еміратах, Сінгапурі, Великій Британії та інших державах.

У США також стверджують, що частина цих коштів спрямовувалася на фінансування репресивних дій усередині країни, а також на підтримку пов’язаних з Іраном угруповань за кордоном.

Раніше Дональд Трамп висловив підтримку іранському населенню, яке виходить на протести. Він що “допомога вже на підході”, а винні у вбивствах “заплатять високу ціну”.