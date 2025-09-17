Агент руху Атеш провів успішну диверсію на залізничному вузлі під Єкатеринбургом – під загрозою вся військова логістика Росії.

Диверсія партизанів на залізниці під Єкатеринбургом

– Наш агент провів диверсію на залізниці біля Єкатеринбурга, пошкодивши релейне обладнання. Це призвело до збою руху ешелонів на всіх стратегічних напрямках, – кажуть в Атеш.

За їхніми даними, через цей вузол йшло постачання боєкомплекту, бронетехніки, пального та особового складу армії РФ на фронт, а також до заводів і складів на півночі і сході.

– Тепер військові склади простоюють, що завдає шкоди тилу армії, – йдеться в повідомленні.

Кілька днів тому партизанський рух Атеш також повідомив про успішну диверсію свого агента на залізниці в Карачаєво-Черкеській Республіці, що належить до складу Північно-Кавказького федерального округу Росії.

Йдеться про підпал релейної шафи на гілці, яку окупанти використовують для перекидання боєприпасів і військової техніки з промислових підприємств Північного Кавказу в Ростовську область, а потім на фронт.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 302-гу добу.

Фото: Атеш

