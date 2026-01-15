Європейські країни направляють своїх військових офіцерів у Гренландію для розвідки та підготовки до подальших військових навчань НАТО.

Про це міністр оборони Нідерландів Рубенс Брекельманс написав у мережі X.

Чому НАТО розширює військову присутність у Гренландії

Рубенс Брекельманс зауважує, що Нідерланди направляють одного військового офіцера у Гренландію для спільної розвідки із союзниками.

Після того, як перші військові проведуть розвідувальні роботи, союзники розроблять плани щодо того, як організувати військові навчання на острові.

Зазначається, що наступним кроком може стати розгортання у Гренландії більш масштабної операції НАТО під назвою Arctic Sentry.

Міністр наголошує, що питання операції члени союзу розглянуть найближчим часом.

За його словами, уряд Нідерландів ставиться до цієї ініціативи позитивно.

– Безпека в арктичному регіоні (включно з Гренландією) має стратегічне значення для всіх членів НАТО, – підсумував міністр.

Зауважимо, що одразу низка європейських країн цього тижня оголосили про відправку своїх військових у Гренландію.

Це відбувається на тлі заяв президента США щодо того, що оборона Гренландії – це нібито дві собачі упряжки.

Гренландія заявила, що в умовах кризи обирає Данію, а не США. А президент США Дональд Трамп у відповідь на цю заяву сказав, що не згоден і вважає небажання Гренландії стати частиною Америки “їхньою проблемою”.

Тим часом згідно останніх опитувань лише 17% американців підтримують ідею Трампа щодо придбання Гренландії.