Українська делегація найвищого рівня братиме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Там плануються контакти з американською стороною.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з очільником МЗС Албанії Елісою Спіропалі в Києві.

Участь України у форумі в Давосі

– Сам характер цього форуму визначає порядок подій і зустрічей, які українська делегація проводитиме на цьому майданчику. Безумовно, фокус буде на відбудові України, захисті нашої енергетики, безпеці, безпекових гарантіях, – сказав він.

За словами Сибіги, українська делегація активно готується, щоб максимально використати участь у форумі в Давосі для досягнення тих цілей, які ставив президент Володимир Зеленський для зміцнення стійкості.

Як зазначив міністр, у рамках форуму будуть контакти з американською стороною. Українська команда зараз залишається у контакті зі США, щоб фіналізувати той формат і результати, які варто очікувати з боку американської сторони.

Раніше журналісти повідомляли, що Україна та США планують підписати угоду про післявоєнну відбудову країни на суму близько $800 млрд на Всесвітньому економічному форумі, який відбудеться з 19 до 23 січня у швейцарському Давосі.

Напередодні президент США Дональд Трамп підтвердив свою участь у Всесвітньому економічному форумі.