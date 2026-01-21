У вівторок, 20 січня, американські військові затримали нафтовий танкер Sagitta в Карибському морі, відомий як частина так званого тіньового флоту Росії.

Про цей факт повідомили в Південному командуванні США.

Затримання нафтового танкера Sagitta: що відомо

Американські чиновники в коментарі виданню CBS підтвердили вилучення цього танкера, а також те, що це стало сьомим таким випадком.

Зараз дивляться

Військові США зауважують, що танкер “діє всупереч встановленому президентом Трампом карантину для суден, на які поширюються санкції, в Карибському басейні” і що ці дії “демонструють нашу рішучість забезпечити, щоб єдиною нафтою, яка залишає Венесуелу, була та нафта, що вивозиться належним чином і законно”.

Також у соціальних мережах опублікували відео затримання корабля, зроблене з повітря.

Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept. This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026

Тим часом Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів повідомляє, що Sagitta є судном під панамським прапором, яке належить компанії Sunne Co Limited, яка також володіє кількома іншими суднами під санкціями США.

У Мінфіні США повідомили, що Sagitta є частиною тіньового флоту суден, що транспортують нафту з країн під санкціями, таких як Іран, Росія та Венесуела.

З 10 грудня 2025 року США захопили сім нафтових танкерів, пов’язаних з Венесуелою. Ще шість із вилучень сталися в Карибському регіоні й одне – у Північній Атлантиці.

Як повідомив CBS News американський чиновник, Венесуела має одні з найбільших запасів нафти у світі, в які адміністрація президента США Дональда Трампа намагається переконати американські нафтові компанії інвестувати.

За його інформацією, перший продаж венесуельської нафти США вартістю приблизно $500 млн було завершено минулого тижня.

Що відомо про танкер Sagitta

За даними ГУР, цей танкер у період дії ембарго G7+ та політики price-cap на російську нафту та нафтопродукти був задіяний в їхньому експорті з російських портів у Балтійському морі, Тихоокеанському регіоні переважно до КНР та Індії.

Він вдається до практики вимкнення сигналу AIS, ведення так званої темної діяльності у морі.

Міжнародна громадська організація Greenpeace відносить цей танкер до таких, що транспортують російську нафту по світу і загрожують навколишньому природному середовищу.

Нагадаємо, 7 січня США затримали танкер під прапором РФ під назвою Bella 1/Marinera, а також M-Sophia у Карибському басейні без прапора. Bella 1 йшло з Венесуели до Росії й везло нафту.

Російське МЗС визнало, що на танкері перебували громадяни РФ, які там працювали.

Вже за кілька днів, 9 січня, військові США захопили корабель Olina у Карибському басейні. Іноземні ЗМІ зауважують, що судно ходило під прапором Східного Тимору та мало вимкнуту систему відстеження протягом останніх 52 днів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.