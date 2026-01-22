Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати досягають прогресу у врегулюванні кількох воєнних конфліктів.

Про це він сказав 22 січня на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Заява Трампа про війну та мирні переговори

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вже досягли миру на Близькому Сході та працюють над врегулюванням інших конфліктів.

За його словами, найближчим часом може бути врегульована ще одна війна.

— Ми скоро врегулюємо ще одну війну, — запевнив Дональд Трамп.

Говорячи про війну в Україні, Трамп зазначив, що вважав її “конфліктом, який буде найлегше врегулювати”, однак на практиці ситуація виявилася значно складнішою.

Він наголосив, що кількість жертв є надзвичайно високою.

За твердженням Трампа, лише за останній місяць загинули близько 29 тис. людей, переважно військових.

Президент США назвав ці втрати жахливими та заявив, що нині триває активна робота над досягненням миру.

Він також наголосив, що його адміністрація відзначає значний прогрес у мирних переговорах і продовжує працювати над завершенням воєнних дій.

Раніше Дональд Трамп заявив, що і президент РФ Володимир Путін, і президент України Володимир Зеленський нібито готові до укладення угоди щодо завершення війни.

Трамп підкреслив, що війна в Україні не мала починатися, та назвав її “справжньою різаниною”.

За його словами, він уже мав розмови з Путіним і Зеленським, обидві сторони зацікавлені у досягненні домовленостей.

