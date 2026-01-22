Євросоюз надав перші €10 млн на забезпечення роботи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України, який створюється під егідою Ради Європи.

Про це ввечері 22 січня повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Спецтрибунал щодо злочинів агресії РФ: ЄС вніс €10 млн

За її словами, йдеться про перший фінансовий внесок Євросоюзу в діяльність Спецтрибуналу та про підписання відповідної угоди між ЄС та Радою Європи щодо підтримки цього механізму правосуддя.

– Сьогодні ЄС виділив перші €10 млн на новий спецтрибунал – для притягнення до відповідальності керівництва Росії за роль у війні Москви проти України. Російське керівництво відповідальне за цю війну – і має бути притягнене до відповідальності. Не може бути безкарності, – наголосила Каллас.

Зеленський дорікнув Європі за повільні кроки

22 січня президент України Володимир Зеленський під час виступу в Давосі розкритикував надто повільні, за його словами, кроки міжнародної спільноти у питанні притягнення до відповідальності диктатора РФ Володимира Путіна за війну проти України.

– Президент Трамп провів операцію у Венесуелі. Мадуро заарештований. Були різні оцінки цього, але факт є фактом – Мадуро в суді в Нью-Йорку. Вибачте, але Путін не в суді. Вже четвертий рік триває найбільша війна після Другої світової у Європі, і той, хто її почав, не тільки на свободі, але й досі бореться за свої заморожені кошти у Європі, – наголосив глава держави.

Президент також зауважив, що попри домовленості та численні зустрічі реального поступу у створенні Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України досі немає.

– Ми маємо угоду – це правда. Відбулося багато зустрічей. Але Європа досі не дійшла навіть до етапу, коли зʼявиться будівля трибуналу – із персоналом та реальною роботою всередині. Чого бракує: часу чи політичної волі? Занадто часто у Європі щось інше завжди є більш нагальним, ніж справедливість, – підсумував він.

Нагадаємо, 25 червня 2025 року Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України.

У той же день статут Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України було оприлюднено в остаточній редакції.

