Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії.

Трамп заявив, що узгодив угоду по Гренландії

Голова Штатів написав у своїй соціальній мережі Truth Social, що завдяки домовленостям з Рютте, він не планує вводити мита проти європейських країн.

Президент США не навів деталей угоди, але зазначив, що вона буде “чудовою” для США та НАТО.

Зараз дивляться

– На основі дуже продуктивної зустрічі, яку я мав із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, ми сформували основу майбутньої угоди щодо Гренландії та, фактично, всього Арктичного регіону. Це рішення, якщо воно буде реалізовано, буде чудовим для Сполучених Штатів Америки та всіх країн НАТО, – написав Трамп.

Він зауважив, що продовжуються обговорення довкола “Золотого купола” – системи протиракетної оборони США, яка має покрити також і Гренландію.

Як повідомив Трамп, за переговори про угоду відповідатимуть віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та спеціальний посланець Стів Віткофф.

Нагадаємо, у середу, 21 січня, у Давосі Трамп під час виступу пообіцяв не використовувати військову силу для захоплення Гренландії, проте повторив своє бажання контролювати острів.

Також варто зазначити, що 17 січня президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.