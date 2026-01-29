Плани росіян залишаються незмінними. Основне завдання ворога – до кінця березня або на початку квітня вийти на адміністративні кордони Донбасу. Ці цілі не змінювалися протягом усього минулого року.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Павло Паліса під час дискусії Нова країна: ключові питання.

Паліса сказав, коли Росія хоче окупувати Донбас

– Мільйон раз переносилися. Я особисто не бачу спроможностей у Рашки виконати цю задачу в термін, – сказав він.

За його словами, у Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях російські війська прагнуть створити буферні зони.

У подальших стратегічних планах ворога – захопити Одесу та Миколаїв.

– Але об’єктивно, оцінюючи власні спроможності, топ російського генералітету поки не дивиться в тому напрямку, – сказав він.

Паліса наголосив, що Донбас залишається першочерговим завданням для Росії, однак важливим є і створення умов для оперативного успіху на Запорізькому напрямку.

За його оцінкою, Росія намагається швидко досягти стратегічного успіху, в процесі стабілізації фронту – отримати оперативний успіх.

Заступник голови ОП зазначив, що поки “оперативний успіх змогли реалізувати тільки українці”.

– На початку війни, напевно, тимчасово окупована частина Запорізької області, напевно, можна врахувати, але спишемо на ефект раптовості, – додав Паліса.

Він висловив сподівання, що цього року зміни на фронті відбудуться на користь України.

