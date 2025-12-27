Росія продовжила дію тимчасової заборони на експорт бензину до кінця лютого, щоб зберегти стабільність на внутрішньому паливному ринку.

Поставки бензину за межі Росії будуть обмежені до 28 лютого 2026 року та стосуватимуться всіх експортерів, зокрема виробників. Про це йдеться в урядовій постанові, опублікованій у суботу, 27 грудня.

Російський уряд також продовжив до цієї ж дати заборону на експорт дизельного пального, суднового пального та інших газойлів для експортерів, які не є виробниками.

Росія запровадила ці обмеження наприкінці серпня, коли Україна активізувала удари дронами по нафтопереробних заводах і портах – від Чорного моря до узбережжя Балтики.

Це загострило кризу на внутрішньому паливному ринку, спричинивши стрибок цін і тимчасовий дефіцит у деяких регіонах.

Хоча з того часу ситуація стабілізувалася, ціни залишаються відносно високими, а атаки з боку України тривають.

Раніше встановлений термін дії заборони мав завершитися у грудні.

Паливна криза в Росії

Наприкінці липня уряд РФ ухвалив рішення заборонити експорт бензину до 31 серпня на тлі зростання цін на нафтопродукти.

У серпні ситуація на паливному ринку Росії почала стрімко погіршуватися після результативних атак Сил оборони України по нафтопереробній інфраструктурі та трубопроводах, що призвело до серйозної нестачі пального.

Через дефіцит російська влада була вимушена обмежувати продаж бензину, а в низці регіонів запровадили талонну систему.

Оптові ціни на пальне продовжували зростати, автозаправні станції масово залишалися без ресурсів, у зв’язку з чим Кремль розпочав імпорт пального з Білорусі.

На тлі подальшого погіршення ситуації заборону на експорт бензину було подовжено спочатку до кінця грудня.

