Уночі проти 3 лютого Росія здійснила масштабну комбіновану атаку по Україні, застосувавши 71 ракету та 450 безпілотників.

Під ударами опинилися Київ і Київщина, Одеса та область, Харків, Дніпро, Сумщина, а також Черкаси, Вінниця й Херсон.

Основними цілями знову стали житлова забудова та об’єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило пожежі, руйнування і масові відключення світла.

Паралельно на міжнародній арені пролунали гучні заяви президента США щодо Індії та російської нафти, які згодом були частково спростовані індійською стороною.

Детальніше — у дайджесті головних подій ночі.

Атака на Київ

Уночі проти 3 лютого російські війська здійснили балістичну атаку на Київ. За інформацією ДСНС, наслідки зафіксовані одразу в кількох районах міста.

У Дніпровському районі пошкоджено житлову п’ятиповерхівку, а на іншій локації сталася пожежа на території закладу дошкільної освіти.

У Дарницькому районі через влучання виникла пожежа та руйнування на 26-му поверсі багатоповерхівки — постраждала одна людина.

У Шевченківському районі загорілася багатоповерхівка.

Також пошкодження зафіксовані в Печерському та Деснянському районах, зокрема на території АЗС та адміністративної будівлі.

Станом на ранок усі пожежі ліквідовані, загалом у Києві постраждали п’ятеро людей.

Атака на Обухів

Під ворожим ударом уночі 3 лютого також опинився Обухівський район Київської області.

Про наслідки атаки зранку повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

За його словами, в Обухівському районі пошкоджено дев’ять об’єктів, зокрема п’ять приватних житлових будинків , три транспортні засоби та навчально-реабілітаційний центр.

В одному з будинків частково зруйновано стіну, вибуховою хвилею також пошкоджено господарську споруду.

Попередньо відомо про трьох постраждалих осіб — жінка та двоє чоловіків. Усім надали медичну допомогу на місці події.

Атака на Одеську область

Уночі російські війська атакували Одеську область. Як наслідок, в Одесі та на півдні області зафіксовані масштабні аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

За його словами, удари припали по об’єктах енергетичної та цивільної інфраструктури.

Унаслідок атаки понад 50 тис. жителів тимчасово залишилися без електропостачання. Критична інфраструктура працює на генераторах.

Пошкоджено три житлові будинки, складські й адміністративні приміщення, а також легкові автомобілі.

Загиблих і постраждалих, за попередніми даними, немає.

Атака на Харків

Уночі проти 3 лютого окупанти атакували Харків балістикою та ударними дронами. Атака тривала понад три години.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що основні удари були спрямовані по енергетичній інфраструктурі, зокрема у Слобідському районі.

Через серйозні пошкодження місто змушене вдатися до екстрених антикризових рішень.

Щоб уникнути замерзання мереж, фахівці зливатимуть теплоносій у системах 820 будинків, які живляться від однієї з найбільших ТЕЦ.

Атака на Дніпро

Вибухи у Дніпрі пролунали вночі на тлі попереджень про балістику та дрони.

Голова ОВА Олександр Ганжа повідомив про пожежі та значні руйнування.

Зокрема, у Дніпрі пошкоджено інфраструктурний об’єкт, приватні будинки, гуртожиток і триповерховий житловий будинок.

Крім того, у громадах області виникли пожежі, понівечені підприємства, гаражі та автомобілі.

Нікопольський район зазнав ударів FPV-дронами й артилерією. Там пошкоджені житлові будинки та господарські споруди.

Атака на Сумщину

Цієї ночі російські війська атакували житлові квартали Сумської області.

За інформацією голови ОВА Олега Григоров, у Конотопській громаді ворожий дрон влучив у приватний будинок, спричинивши масштабну пожежу.

З оселі врятували трьох людей, їм надають допомогу.

Ще двома ударами пошкоджено багатоповерхові будинки у Сумській громаді. Попередньо, минулося без постраждалих.

Вибухи в Черкасах

Вибухи у Черкасах пролунали на світанку 3 лютого, орієнтовно о 06:47.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ракет повз Умань у північно-західному напрямку.

Згодом очільник ОВА Ігор Табурець повідомив, що в межах Черкаської області знищено дві російські ракети та чотири БпЛА.

Від населення звернень по допомогу наразі не надходило.

Обстеження території триває.

Вибухи у Вінниці

Зранку також пролунали вибухи у Вінниці. Ворог поцілив по об’єкту критичної інфраструктури регіону.

Перед цим Повітряні сили інформували про рух БпЛА в напрямку Ладижина, Теплика, Дашева та Тростянця, а також про ракети у напрямку області.

За повідомленнями ЗМІ, перші вибухи пролунали близько 06:30, повторні — близько 07:00.

Внаслідок атаки на Вінницю знеструмлено 50 населених пунктів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Обстріл Херсона

У Херсоні внаслідок російського артобстрілу одного з районів міста постраждав чоловік.

Через влучання зайнялася житлова чотириповерхівка.

Рятувальники ліквідували пожежу, працюючи під загрозою повторних атак.

Потерпілому надають необхідну медичну допомогу.

Заява Трампа про Індію та російську нафту

Президент США Дональд Трамп заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді нібито погодився припинити імпорт російської нафти, що, за словами американського лідера, може суттєво вплинути на перебіг війни Росії проти України.

Про це Трамп повідомив 2 лютого у своїй соцмережі Truth Social після телефонної розмови з індійським прем’єром.

За його словами, сторони обговорили питання торгівлі, енергетики та можливі шляхи завершення війни в Україні.

Трамп заявив, що Моді нібито погодився відмовитися від закупівель російської нафти та натомість збільшити імпорт енергоносіїв зі США, а також, імовірно, з Венесуели. Американський президент наголосив, що такий крок може послабити фінансові можливості Росії та сприяти припиненню бойових дій.

Окрім цього, Трамп оголосив про досягнення нової торговельної домовленості між США та Індією.

Згідно з його заявою, Вашингтон знизив мита на індійські товари з 25% до 18%, тоді як Індія зобов’язалася поступово зменшувати власні тарифи до нульового рівня та значно збільшити закупівлі американських товарів — зокрема в енергетичному, технологічному та аграрному секторах.

Утім, уже за кілька годин після заяви Трампа з’явилося уточнення з боку індійської сторони.

Нарендра Моді підтвердив факт телефонної розмови з президентом США, однак не згадав про відмову Індії від російської нафти.

У своєму дописі в соцмережі Х Моді зосередився на темі зниження мит, розвитку торгівлі та стратегічного партнерства між двома країнами.

Він також зазначив важливість співпраці між США та Індією для глобальної стабільності й миру, але жодних заяв щодо енергетичних обмежень проти Росії не зробив.

