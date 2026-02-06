У п’ятницю, 6 лютого, Іран та Сполучені Штати розпочали переговори в Омані. Ця зустріч спрямована на подолання гострих розбіжностей щодо ядерної програми Тегерана і здатна зірвати дипломатію та спровокувати черговий близькосхідний конфлікт, пише Reuters.

Переговори США та Ірану в Омані: що відомо

Попри те що обидві сторони сигналізували про готовність відновити дипломатичні переговори щодо тривалої ядерної суперечки Тегерана із Заходом, Вашингтон хоче розширити переговори, щоб вони також охопили програму балістичних ракет Ірану, підтримку збройних груп у регіоні та “ставлення до власного народу”, як повідомив у середу державний секретар США Марко Рубіо.

Іран заявив, що хоче, щоб міністр закордонних справ Аббас Аракчі та посланець США з питань Близького Сходу Стів Віткофф обговорили в Маскаті лише ядерне питання. У переговорах також має взяти участь зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

– Іран вступає в дипломатію з відкритими очима та твердою пам’яттю минулого року. Ми діємо добросовісно та твердо стоїмо на своїх правах. Зобов’язання потрібно виконувати, – сказав Аракчі в ефірі на X у п’ятницю.

Тегеранське духовне керівництво залишається глибоко стурбованим тим, що Трамп може все ж таки виконати свої погрози завдати удару по Ірану після нарощування військової присутності ВМС США поблизу країни.

У червні США завдали ударів по іранських ядерних цілях, приєднавшись до завершального етапу 12-денної ізраїльської бомбардувальної кампанії.

Тегеран з того часу заявив, що його роботи зі збагачення урану припинилися.

Нарощування військово-морських сил США, яке Трамп назвав масштабною “армадою”, відбулося після кривавих репресій уряду проти загальнонаціональних протестів в Ірані минулого місяця, що загострило напруженість між Вашингтоном і Тегераном.

Трамп попередив: якщо угоди досягти не вдасться, ймовірно, стануться “погані речі”.

Це посилило тиск на Ісламську Республіку в протистоянні, яке призвело до взаємних погроз авіаударів.

– Поки тривають ці переговори, я хотіла б нагадати іранському режиму, що президент має багато варіантів, окрім дипломатії, як головнокомандувач найпотужніших збройних сил в історії світу, – заявила журналістам прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт у четвер.

Іран пообіцяв жорстко відповісти на будь-який військовий удар і попередив сусідні арабські країни Перської затоки, які розміщують американські бази в багатому на нафту регіоні, що вони можуть опинитися під загрозою, якщо будуть залучені до атаки.

Іран має один із найбільших арсеналів балістичних ракет на Близькому Сході .

Переговорникам в Омані доведеться дотримуватися червоної лінії Ірану щодо обговорення його ракетної програми, щоб досягти угоди та уникнути майбутніх військових дій.

Тегеран категорично виключив переговори щодо своїх “оборонних можливостей, зокрема ракет та їхньої дальності”.

У знак невдоволення державне телебачення Ірану заявило за кілька годин до переговорів, що одна з найсучасніших балістичних ракет далекого радіусу дії країни Хорремшехр-4 була розгорнута в одному з величезних підземних ракетних міст Корпусу вартових Ісламської революції.

Однак минулого тижня іранські чиновники повідомили агентству Reuters, що Тегеран готовий продемонструвати “гнучкість щодо збагачення урану, зокрема передати 400 кг високозбагаченого урану (ВЗУ) та прийняти нульове збагачення за консорціальною угодою як рішення”.

Іран також наполягає на тому, що його право на збагачення урану не підлягає обговоренню, і вимагає скасування санкцій, відновлених з 2018 року, коли Трамп відмовився від ядерної угоди Ірану 2015 року з шістьма державами.

Сполучені Штати, їхні європейські союзники та Ізраїль звинувачують Тегеран у використанні своєї ядерної програми як прикриття для спроб розробити можливості для виробництва зброї.

Іран стверджує, що його ядерна програма призначена виключно для мирних цілей.

Ізраїль порівняв небезпеку ракет Ірану з його ядерною програмою. Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив у січні, що “спроба Ірану створити атомну зброю та 20 000 балістичних ракет” – це як “два шматочки ракової пухлини”.

Вплив Тегерана в усьому регіоні значно ослаб, а його регіональні союзники, відомі як Вісь Опору, були або ліквідовані, або сильно постраждали з початку конфлікту між ХАМАС та Ізраїлем у Газі та падіння Башара Асада в Сирії.

Нагадаємо, Іран погрожує масштабним конфліктом у разі військових дій США.

Джерело : Reuters

