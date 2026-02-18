Угорщина та Словаччина вирішили припинити постачання дизельного палива до України до відновлення роботи нафтопроводу Дружба.

Таку заяву зробив очільник угорського МЗС Петер Сійярто, пише видання Index, від Словаччини висловився прем’єр-міністр країни Роберт Фіцо.

Що відомо про позицію Угорщини та Словаччини

Петер Сійярто сказав, що постачання нафти нібито не відновлено через рішення України, яке він оцінив як суто політичне.

– Ми припиняємо постачання дизельного палива до України, і воно не буде продовжуватися, доки нафта не почне знову надходити по нафтопроводу Дружба. На цьому ми зупинимося, – заявив Сійярто.

Він додав, що його країна має стратегічні запаси нафти і їх має вистачити на 96 днів, тож в короткостроковій перспективі причин для занепокоєння в Угорщини немає.

Водночас, за словами Сійярто, угорська компанія MOL замовила перші партії російської нафти, які транспортуватимуть до Угорщини морським шляхом через Хорватію.

У свою чергу уряд Словаччини також ухвалив рішення вивільнити запаси нафти у розмірі 250 тисяч тонн, що, за словами Фіцо, дозволить зекономити запаси нафтопродуктів для внутрішнього використання.

– Slovnaft припиняє експорт дизельного палива до України та будь-який інший експорт, і все, що вона тепер перероблятиме вдома, у Словаччині, буде призначено для словацького ринку, – заявив прем’єр-міністр.

Він додав, що Словаччині нібито не загрожує дефіцит пального чи інших нафтопродуктів.

Там також очікують, що вивільнення нафти з державного резерву допоможе компанії Slovnaft перебути період до надходження нафти з Хорватії.

Нагадаємо, транспортування російської сирої нафти через трубопровід Дружба через Україну зупинили з кінця минулого місяця через масштабні російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Раніше стало відомо, що Хорватія готова допомогти Угорщині та Словаччині з постачанням нафти, але не російської.

До цього прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо звинуватив Україну у нібито політичному тиску через зупинку роботи нафтопроводу Дружба.

