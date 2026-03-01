У неділю, 1 березня, американський президент Дональд Трамп пригрозив Ірану ударом небаченої сили у разі ескалації конфлікту та нових атак. Ця заява прозвучала на тлі повідомлень Тегерана про підготовку нового масштабного обстрілу.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Конфлікт між Іраном та США: реакція Трампа

Зазначається, що Іран публічно оголосив про свої наміри завдати “дуже сильного удару” вже сьогодні.

Дональд Трамп наголосив, що іранцям “краще б не робити цього”, адже їх очікує рішуча відповідь.

– Іран щойно заявив, що сьогодні вони завдадуть дуже сильного удару, сильнішого за всі попередні. Але краще б вони цього не робили, адже інакше ми відповімо силою, небаченою раніше, – йдеться у заяві.

Ситуація на Близькому Сході: що відомо

Конфлікт на Близькому Сході різко загострився після того, як Ізраїль завдав превентивних ударів по іранських військових об’єктах.

У відповідь Іран здійснив серію ракетних запусків, цілями яких стали Ізраїль та ОАЕ, що призвело до запровадження надзвичайного стану в регіоні та загибелі цивільних після падіння уламків в Абу-Дабі.

За офіційними даними ЦАХАЛу, у повітря підняли майже 200 ізраїльських літаків, які одночасно атакували близько 500 цілей по всій території країни, паралізуючи оборонну інфраструктуру ворога.

Наслідки цієї атаки можуть виявитися фатальними для верхівки іранського режиму. Зокрема, відомо про загибель верховного лідера Алі Хаменеї, а також ключових фігур силового блоку – міністра оборони Аміра Насірзаде та очільника Корпусу вартових ісламської революції Мохаммеда Пакпура.

