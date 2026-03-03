Два безпілотники атакували посольство США в Ер-Ріяді вранці 3 березня. Унаслідок удару на території дипломатичної місії виникла пожежа, над районом піднявся чорний дим.

Про атаку повідомило агентство Reuters із посиланням на Міністерство оборони Саудівської Аравії.

Атака на посольство США в Ер-Ріяді: що відомо

Вибух пролунав у дипломатичному кварталі Ер-Ріяда зранку 3 березня.

За попередніми даними, на момент атаки будівля була порожня, тому постраждалих немає.

Джерела зазначають, що пошкодження мають обмежений характер — виникла невелика пожежа та незначні матеріальні збитки.

Після інциденту посольство США закликало американських громадян, які перебувають в Ер-Ріяді, Джидді та Дахрані, залишатися в укритті та утриматися від відвідування дипломатичної установи до подальших розпоряджень.

Президент США Дональд Трамп у коментарі телеканалу NewsNation заявив, що відповідь на атаку буде оприлюднена найближчим часом.

— Ми завдаємо їм великої шкоди. Ми завдаємо колосальних втрат, — сказав він.

Трамп додав, що введення наземних військ, ймовірно, не знадобиться.

За його словами, американські операції проходять із випередженням графіка, зокрема щодо ураження ракетної та ядерної інфраструктури Ірану.

Президент також наголосив, що досягнення поставлених цілей — “лише питання часу”, а США суттєво відкидають Іран назад у військовому плані.

Після атаки на посольство США Державний департамент США закликав американських громадян негайно залишити країни Близького Сходу через “серйозні ризики для безпеки” на тлі війни з Іраном.

Помічниця держсекретаря з консульських питань Мора Намдар рекомендувала американцям “виїхати зараз комерційним транспортом”.

