Два беспилотника атаковали посольство США в Эр-Рияде утром 3 марта. В результате удара на территории дипломатической миссии возник пожар, над районом поднялся черный дым.

Об атаке сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство обороны Саудовской Аравии.

Атака на посольство США в Эр-Рияде: что известно

Взрыв прогремел в дипломатическом квартале Эр-Рияда утром по местному времени.

По предварительным данным, на момент атаки здание было пустым, поэтому пострадавших нет.

Источники отмечают, что повреждения носят ограниченный характер — возник небольшой пожар и незначительный материальный ущерб.

После инцидента посольство США призвало американских граждан, находящихся в Эр-Рияде, Джидде и Дахране, оставаться в укрытии и воздержаться от посещения дипломатического учреждения до дальнейших распоряжений.

Президент США Дональд Трамп в комментарии телеканалу NewsNation заявил, что ответ на атаку будет обнародован в ближайшее время.

— Мы наносим им большой ущерб. Мы наносим колоссальные потери, — сказал он.

Трамп добавил, что введение наземных войск, вероятно, не понадобится.

По его словам, американские операции проходят с опережением графика, в частности по поражению ракетной и ядерной инфраструктуры Ирана.

Президент также подчеркнул, что достижение поставленных целей — “только вопрос времени”, а США существенно отбрасывают Иран назад в военном плане.

После атаки на посольство США Государственный департамент США призвал американских граждан немедленно покинуть страны Ближнего Востока из-за “серьезных рисков для безопасности” на фоне войны с Ираном.

Помощница госсекретаря по консульским вопросам Мора Намдар рекомендовала американцам “выехать сейчас коммерческим транспортом”.

