Об’єднані Арабські Емірати та Катар ведуть закулісні консультації із союзниками, намагаючись переконати президента США Дональда Трампа знайти дипломатичний вихід із конфлікту та скоротити тривалість військової операції проти Ірану.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

ОАЕ та Катар ведуть закулісні консультації щодо скорочення війни: що відомо

За інформацією агентства, ОАЕ та Катар прагнуть сформувати широку міжнародну коаліцію, яка б сприяла швидкому політичному врегулюванню та запобігла подальшій ескалації.

Зараз дивляться

Катар у своїх оцінках попереджає, що якщо судноплавні маршрути в регіоні залишатимуться під загрозою, ринок може відреагувати більш різким зростанням цін на природний газ, ніж це сталося на початку тижня.

Повідомляється, що президент ОАЕ Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян та емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані провели телефонні переговори з європейськими лідерами, зокрема з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Після початку ударів США та Ізраїлю по Ірану конфлікт швидко розширився і зачепив країни, які формально не є його учасниками. У регіоні фіксуються атаки на військові бази, інфраструктуру та об’єкти союзників.

Раніше Дональд Трамп заявив, що військова операція США проти Ірану може тривати приблизно чотири тижні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.