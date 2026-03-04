Державний департамент США наказав частині консульського персоналу залишити Пакистан та дозволив евакуацію дипломатів із Кіпру через зростання ризиків безпеки на тлі конфлікту на Близькому Сході.

Про це йдеться у повідомленні Державного департаменту США.

Евакуація дипломатів США з Пакистану та Кіпру: що відомо

За даними американського зовнішньополітичного відомства, співробітникам уряду США, які не займаються надзвичайними питаннями, а також членам їхніх сімей наказано залишити консульства в містах Карачі та Лахор.

Рішення пояснили підвищеними ризиками для безпеки.

Водночас статус посольства США у столиці країни — Ісламабад — не змінився.

Американські дипломати зазначають, що ситуація пов’язана з постійною загрозою ракетних ударів і атак безпілотників із боку Ірану, а також із перебоями в роботі цивільної авіації в регіоні.

Подібні рекомендації Держдеп раніше оприлюднив і щодо Кіпру, дозволивши співробітникам, які не виконують критично важливих функцій, тимчасово залишити країну.

Після початку бойових дій між Іраном, США та Ізраїлем 28 лютого Державний департамент США почав видавати аналогічні рекомендації для дипломатичних представництв у різних країнах Близького Сходу.

Зокрема, вони стосувалися дипломатичних місій у Йорданії, Бахрейні, Іраку, Кувейту, Катару, Об’єднаних Арабських Еміратах, Саудівській Аравії та Омані.

Раніше у відомстві також закликали громадян США залишити країни регіону через серйозні ризики для безпеки.

