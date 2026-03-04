Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про ініціативу створення міжнародної коаліції для забезпечення безпеки стратегічних морських маршрутів на тлі загострення ситуації на Близькому Сході.

Коаліція з безпеки на Близькому Сході

У телевізійному зверненні до французів глава держави наголосив, що війна вже суттєво вплинула на світову економіку, зокрема на ціни на нафту й газ, а також на міжнародну торгівлю.

– Сьогодні Ормузька протока фактично закрита. Саме через цю протоку проходить близько 20% світового обсягу нафти і скрапленого природного газу. Суецький канал і Червоне море також відчувають напруженість і загрози. Ми беремо на себе ініціативу щодо створення коаліції для об’єднання ресурсів, зокрема військових, з метою відновлення та гарантування безпеки руху цими морськими шляхами, які мають важливе значення для світової економіки, – заявив президент Франції.

Макрон підкреслив, що метою ініціативи є захист економічних інтересів і стабілізація глобальних торговельних потоків в умовах зростаючих ризиків для ключових транспортних артерій.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський запропонував направити найкращих фахівців зі збиття іранських дронів на Близький Схід, якщо лідери регіону переконають Володимира Путіна погодитися на місячне перемир’я у війні Росії проти України.

