Генеральний директор Міжнародне агентство з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив про серйозне занепокоєння через значні запаси збагаченого урану в Ірані та обмеження доступу інспекторів.

За його словами, наразі агентство не має доказів створення ядерної бомби, однак і не може підтвердити, що іранська програма має виключно мирний характер.

Про це він повідомив 3 березня у соцмережі X.

Гроссі наголосив, що у своїх звітах щодо іранської ядерної програми був “послідовним і чітким”.

Він підкреслив: доказів розробки ядерної зброї немає.

Водночас очільник агентства звернув увагу на наявність в Ірану великих обсягів урану, збагаченого до рівня, близького до збройового, а також на відмову надати повний доступ інспекторам.

За його словами, саме це викликає серйозні побоювання.

Гроссі зазначив, що поки Тегеран не співпрацюватиме з агентством у вирішенні неврегульованих питань гарантій, Міжнародне агентство з атомної енергії не зможе підтвердити мирний характер програми.

На тлі цих заяв загострилася ситуація в регіоні.

Військова операція США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого Ізраїль завдав удару по Тегерану. Згодом президент США Дональд Трамп оголосив про початок “великої бойової операції” проти Ірану з метою “усунення неминучих загроз з боку іранського режиму”.

Він звинуватив Тегеран у підтримці бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАСу, а також заявив, що метою операції є “руйнування іранської ракетної промисловості і флоту” та “забезпечення неможливості дестабілізації світу”.

Корпус вартових ісламської революції повідомив про запуск ракет і безпілотників у напрямку Ізраїлю та атаки на американські бази в Катарі, Саудівській Аравії та ОАЕ.

Президент Франції Емманюель Макрон закликав терміново скликати засідання Ради безпеки ООН. У Євросоюзі підтвердили відданість забезпеченню безпеки та стабільності на Близькому Сході.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що справедливо надати іранцям шанс позбутися “терористичного режиму і гарантувати безпеку всім народам, які постраждали від атак з Ірану”.

28 лютого Трамп повідомив про смерть верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Згодом цю інформацію підтвердило Інформаційне агентство ісламської республіки (IRNA).

1 березня Корпус вартових ісламської революції оголосив про початок “найбільш руйнівної наступальної операції в історії Ісламської Республіки” проти Ізраїлю та “американських терористичних баз”. У відповідь Трамп закликав іранське керівництво відмовитися від цих планів і пригрозив завдати “дуже сильного удару”.

2 березня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наступний етап американської військової операції проти Ірану буде ще більш руйнівним.

