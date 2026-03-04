Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об инициативе создания международной коалиции по обеспечению безопасности стратегических морских маршрутов на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Коалиция по безопасности на Ближнем Востоке

В телевизионном обращении к французам глава государства подчеркнул, что война уже существенно повлияла на мировую экономику, в том числе цены на нефть и газ, а также на международную торговлю.

– Сегодня Ормузский пролив фактически закрыт. Именно через этот пролив проходит около 20% мирового объема нефти и сжиженного природного газа. Суэцкий канал и Красное море также ощущают напряженность и угрозы. Мы берем на себя инициативу создания коалиции для объединения ресурсов, в частности военных, с целью восстановления и обеспечения безопасности движения этими морскими путями, которые имеют важное значение для мировой экономики, – заявил президент Франции.

Макрон подчеркнул, что целью инициативы является защита экономических интересов и стабилизация глобальных торговых потоков в условиях возрастающих рисков для ключевых транспортных артерий.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский предложил направить лучших специалистов по сбиванию иранских дронов на Ближний Восток, если лидеры региона убедят Владимира Путина согласиться на месячное перемирие в войне России против Украины.

