Після можливої поразки партії прем’єра Угорщини Віктор Орбан на виборах відносини між Києвом і Будапештом можуть нормалізуватися.

Таке сподівання висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

Зеленський про “перезавантаження” відносин із Будапештом

Коментуючи роль проросійських сил у Європі, Зеленський зазначив, що Орбан набуває ваги лише тоді, коли його підтримують інші політичні сили.

— Угорщина є країною, яка має значення, але вона не має військової ваги. Я не розмовляю з ним, бо він не хоче, але я маю контакти з Робертом Фіцо. Я вірю, що Орбан зазнає поразки на виборах, і тоді ми зможемо відновити нормальні відносини з Угорщиною, також тому, що угорський народ не є проросійським, — заявив президент.

Зеленський також наголосив на неприпустимості купівлі енергоносіїв у Росії, оскільки нові фінансові надходження Москва може спрямувати на війну проти України.

Окремо він прокоментував ситуацію навколо нафтопроводу Дружба, зазначивши, що трубопровід неодноразово зазнавав атак з боку Росії, а для його відновлення необхідне припинення вогню.

Раніше Віктор Орбан оприлюднив відкритий лист до Володимира Зеленського, в якому звинуватив Україну у створенні загроз енергетичній безпеці Угорщини через ситуацію з нафтопроводом Дружба.

У своєму зверненні угорський прем’єр закликав відновити роботу трубопроводу та утриматися від дій, які, за його словами, шкодять угорським інтересам.

Варто зазначити, що напередодні парламентських виборів в Угорщині підтримка Орбана серед виборців знизилася.

За даними Bloomberg із посиланням на опитування Median, опозиційна партія Тиса на чолі з Петером Мадяром збільшила відрив до 20 відсоткових пунктів.

Серед тих, хто точно планує голосувати, Тиса має 55% підтримки проти 35% у партії Фідес Орбана.

Опитування проводилося серед тисячі респондентів.

Парламентські вибори в Угорщині мають відбутися в неділю, 12 квітня.

Саме їхній результат, за словами Зеленського, може вплинути на подальший характер відносин між Києвом і Будапештом.

