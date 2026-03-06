Контррозвідка Азербайджану заявила про викриття групи осіб з Ірану, які планували теракти на території країни. Розвідники також встановили цілі ісламістів.

Про це повідомляє Служба держбезпеки Азербайджану.

Розвідка Азербайджану викрила іранських терористів

Розвідка встановила, що цілями ісламістів в Азербайджані були нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан, посольство Ізраїль, один із лідерів релігійної громади гірських євреїв та синагога Ашкеназі.

У Службі держбезпеки стверджують, що терористи також мали завдання збирати інформацію для визначення стратегічних об’єктів, потенційних цілей і осіб, які з ними співпрацюють.

Ці дані становили інтерес для спецслужб Ірану.

На територію Азербайджану ввезли три вибухові пристрої. Вдалося уникнути передачі Їх іншій особі. Вибухівку знешкодили.

Служба держбезпеки також виявила невідомий контейнер неподалік одного з селищ.

У ньому правоохоронці знайшли близько восьми кілограмів вибухівки, призначеної для підриву різних об’єктів і бетонних споруд.

Нагадаємо, 5 березня Іран атакував дронами аеропорт в Азербайджані, у місті Нахічевань.

Унаслідок атаки поранення дістали двоє мирних жителів. Удару було завдано далекобійним безпілотником Arash 2.

Міністерство закордонних справ Азербайджану засудило ці дії. У відомстві наголосили, що напад суперечить нормам і принципам міжнародного права та посилює напруженість у регіоні.

