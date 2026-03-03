Влучання російського дрона спровокувало масштабну пожежу на нафтопроводі Дружба, що призвело до сильних внутрішніх пошкоджень магістралі через горіння великого об’єму сировини.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль на брифінгу за підсумками засідання РНБО 3 березня.

Шмигаль про пошкодження на нафтопроводі Дружба

– Велика частина внутрішнього обладнання нафтопроводу, різноманітні датчики, інше обладнання всередині нафтопроводу пошкоджено температурним режимом. Цього не видно зовні, але це великий обсяг роботи. Зараз Нафтогаз завершує дефектацію, – зазначив він.

За словами Шмигаля, після завершення повної дефектації фахівці визначать фінальний кошторис, терміни та ресурси, необхідні для відновлення об’єкта та повернення контролю над його фізичною експлуатацією.

Як сказав міністр, російський дрон атакував один із ключових резервуарів, заповнений нафтою обсягом 25 тис. куб. м.

Шмигаль розповів, що рятувальники та енергетики відкачували киплячу нафту в труби просто під час горіння резервуара.

Це допомогло врятувати регіон від страшної техногенної та екологічної катастрофи, наголосив міністр.

27 січня через атаку Росії серйозно пошкоджено обладнання нафтопроводу Дружба, внаслідок чого Україна була вимушена повністю зупинити транзит.

Попри технічний стан магістралі, Угорщина та Словаччина виступають із категоричною вимогою відновити прокачування російської нафти.

