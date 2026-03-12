Італійська компанія Leonardo випробує новий купол протиповітряної оборони Мікеланджело (Michelangelo) в Україні, ймовірно, до кінця року, перед тим як перейти до запланованих випробувань у межах НАТО у 2027 році.

Про це компанія повідомила у четвер, 12 березня.

Що відомо про купол ППО Мікеланджело

– Перший компонент купола Мікеланджело … зараз виробляється для наших друзів в Україні, – заявив генеральний директор компанії Роберто Чінголані.

За його словами, перші випробування купола відбудуться в Україні, в ситуації реальної війни. Постачання Мікеланджело має відбутися до кінця 2026 року.

Зараз дивляться

Попри відмову розкривати додаткові деталі щодо українського проєкту, Чинголані заявив, що інтерес до замовлення Мікеланджело вже висловили 20 країн.

Чінголані додав, що до 2035 року система протиповітряного захисту може принести нових бізнес-можливостей на €21 млрд.

Згідно із повідомленням компанії, Мікеланджело пропонує потенційним клієнтам “повну спроможність перехоплювати, відстежувати та знищувати загрози”.

Йдеться про балістичні і гіперзвукові загрози, масовані атаки, низьковисотні і важкі для виявлення цілі, такі, як великі рої дронів.

Центральним елементом купола є продукт компанії MC5 – модуль плагін, який забезпечує багатодоменну взаємодію.

Чинголані пояснив, що система з відкритою архітектурою може координувати оборону в зоні довжиною 10–15 кілометрів, яка перебуває під атакою дронів та інших систем озброєння.

У такому випадку купол може об’єднувати артилерійські батареї, радари, супутники та засоби боротьби з безпілотниками в єдину систему.

– Цю (зону, – Ред.) можна розширювати настільки, наскільки ви захочете, якщо у вас є всі платформи і ви володієте програмним забезпеченням, електронікою та контролем над цими машинами, – зазначив він.

У межах випробувань НАТО купол Мікеланджело перевірятимуть на здатність протидіяти балістичним ракетам.

У 2027 році також планується тестування інтегрованої системи протиповітряної та протиракетної оборони з елементами командування та контролю.

За словами Чинголані, космічні можливості системи розширяться після запуску супутникового угруповання Guardian у 2028 і 2029 роках.

До кінця 2030 року Мікеланджело має повністю інтегруватися з оборонними системами НАТО та Євросоюзу.

Цей термін також охоплює інтеграцію сенсорів і засобів ураження нового покоління.

Нагадаємо, Україна розробляє власну багаторівневу систему протиповітряної оборони. На відміну від ізраїльського Залізного купола, нова українська ППО буде розрахована на захист значно більшої території та забезпечення ширшого радіусу покриття.

Фото: leonardo.com

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.