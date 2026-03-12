Итальянская компания Leonardo испытает новый купол противовоздушной обороны Микеланджело (Michelangelo) в Украине, вероятно, до конца года, перед тем как перейти к запланированным испытаниям в рамках НАТО в 2027 году.

Об этом компания сообщила в четверг, 12 марта.

Что известно о куполе ПВО Микеланджело

— Первый компонент купола Микеланджело … сейчас производится для наших друзей в Украине, — заявил генеральный директор компании Роберто Чинголани.

По его словам, первые испытания купола состоятся в Украине, в ситуации реальной войны. Поставка Микеланджело должна состояться до конца 2026 года.

Сейчас смотрят

Несмотря на отказ раскрывать дополнительные детали украинского проекта, Чинголани заявил, что интерес к заказу Микеланджело уже проявили 20 стран.

Чинголани добавил, что к 2035 году система противовоздушной защиты может принести новых бизнес-возможностей на €21 млрд.

Согласно сообщению компании, Микеланджело предлагает потенциальным клиентам “полную способность перехватывать, отслеживать и уничтожать угрозы”.

Речь идет о баллистических и гиперзвуковых угрозах, массированных атаках, низковысотных и труднообнаружимых целях, таких как большие рои дронов.

Центральным элементом купола является продукт компании MC5 — плагин-модуль, обеспечивающий многодоменное взаимодействие.

Чинголани объяснил, что система с открытой архитектурой может координировать оборону в зоне длиной 10–15 километров, которая подвергается атаке дронов и других систем вооружения.

В таком случае купол может объединять артиллерийские батареи, радары, спутники и средства борьбы с беспилотниками в единую систему.

— Эту (зону, – Ред.) можно расширять настолько, насколько вы захотите, если у вас есть все платформы и вы владеете программным обеспечением, электроникой и контролем над этими машинами, – отметил он.

В рамках испытаний НАТО купол Микеланджело будут проверять на способность противодействовать баллистическим ракетам.

В 2027 году также планируется тестирование интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны с элементами командования и контроля (C2).

По словам Чинголани, космические возможности системы расширятся после запуска спутниковой группировки Guardian в 2028 и 2029 годах.

К концу 2030 года Микеланджело должен полностью интегрироваться с оборонными системами НАТО и Евросоюза.

Этот срок также охватывает интеграцию сенсоров и средств поражения нового поколения, отмечается на слайде компании, представленном во время обновления промышленного плана.

Нагадаємо, Украина разрабатывает собственную многоуровневую систему противовоздушной обороны. В отличие от израильского Железного купола, новая украинская ПВО будет рассчитана на защиту значительно большей территории и обеспечение более широкого радиуса покрытия.

Фото: leonardo.com

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.