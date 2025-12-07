У випадку подальшого порушення європейського повітряного простору Росією, країни можуть почати збивати російські дрони або літаки, такий розвиток подій не виключає президент Чехії Петр Павел.

Збиття літаків РФ у разі подальшого порушення авіапростору ЄС

Петр Павел в інтерв’ю The Times розповів, що не виключає збиття літаків та дронів РФ у разі порушення ними авіапростору ЄС.

– Я вважаю, що настане момент, якщо ці порушення (авіапростору ЄС з боку РФ, – Ред.) продовжуватимуться, коли нам доведеться вжити більш жорстких заходів, включаючи потенційне збиття російського літака або безпілотників. Росія не дозволить повторних порушень свого повітряного простору. І ми повинні зробити те саме, – заявив Павел.

Крім того, він зауважив, що ці порушення європейського авіапростору є “навмисними, добре спланованими та зосередженими на кількох цілях”.

– Одна з них – показати, що Росія може це зробити. Інша – перевірити нашу систему протиповітряної оборони. Але це також випробовує нашу рішучість діяти в цілях самооборони, – зазначив президент.

Нагадаємо, що російські літаки та дрони не одразово порушували європейський повітряний простір. Так, наприклад, у Німеччині аеропорт Мюнхена кілька разів призупиняв роботу через появу невідомих дронів.

Схожі інциденти відбувалися в Данії та Норвегії, де безпілотники неодноразово помічали над аеропортами та критично важливими об’єктами. І хоча факт саме російського втручання не підтверджено, всі підозри падають саме на РФ.

Далі Росія продовжила посилювати військову присутність та розвідувальну активність у Європі. У п’ятницю, 31 жовтня, польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем.

